La demanda para Secundaria en los concertados supera a la oferta

Si el plazo para reservar plaza en primero de ESO en los institutos públicos de Plasencia terminó con 47 alumnos que quedaban fuera de la primera opción elegida al superar la demanda a las vacantes ofertadas, en los colegios concertados, que ofertan Secundaria, también ha habido más solicitudes que vacantes y diez alumnos no obtendrán plaza en el centro elegido en primera opción provisionalmente.

Porque, según ha explicado la delegada provincial de Educación, María Luisa Guillén, los colegios concertados han ofertado 27 plazas vacantes para primero de ESO y se han presentado 37 solicitudes. 20 para el Santísima Trinidad, 8 para San José, 5 para San Calixto y dos para Madre Matilde y La Salle.

Del 3 al 26 de abril tuvieron los padres tiempo para realizar la solicitud en los centros concertados y para cambiar de instituto, en el caso de no querer la plaza asignada en el plazo de reserva, que fue en febrero. Guillén ha recordado que entonces no se podía solicitar en los centros concertados y ahora sí, con lo que, según sus datos, 24 alumnos placentinos que tenían plaza en institutos han pedido el cambio a colegios concertados. Si todos entraran en estos centros, serían finalmente 23 quienes no podrían entrar en el instituto elegido en primera opción.

Sin embargo, la delegada subraya que «este proceso no se resuelve íntegramente hasta septiembre» porque las vacantes que se ofertan son inferiores al número de plazas máximas de que disponen los institutos, ya que tienen que reservar plazas para los repetidores –y puede haberlos en junio y septiembre- y para alumnos con necesidades especiales y con incorporación tardía y desigualdades en educación.

Con estas premisas, Guillén ha querido mandar un mensaje «de tranquilidad». Hoy se publicarán las listas provisionales de admitidos en los colegios y se genera otra lista de reserva. «Las listas están vivas hasta el 31 de diciembre y varían», con lo que se puede llamar a alumnos para entrar en el centro elegido en primera opción hasta que termine el año.

En los institutos se han ofrecido 382 vacantes, que se han sumado ahora a las 27 de los centros concertados. En el plazo de reserva para los primeros, sobraron 56 vacantes, que unidas a las de los concertados, sumaban 83.

Con todos los datos, Guillén destacó que, en febrero, «un 86% de los alumnos obtuvieron plaza en el centro elegido en primera opción y me atrevo a decir que, al final del proceso, casi el 100% la van a obtener».