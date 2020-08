Desalojada una fiesta con exceso de aforo

La Policía Nacional informó que el pasado sábado desalojó un local de ocio de la localidad en el que se celebraba una fiesta y en la que se excedía el aforo máximo permitido, dada la situación sanitaria actual.

Agentes de la Policía Nacional y Local de la ciudad intervinieron una vez que fueron informados de la situación que se estaba dando en el local, «en el que había más de 300 y podría decir que más de 400 personas», según relató el vecino que alertó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre lo que estaba ocurriendo. Este vecino de la ciudad, que avisó a la policía, no es Visitación Fernández, dueño del Sabor, local que se encuentra al lado del local desalojado.

En el local se personaron los agentes que procedieron «al desalojo» del espacio «y al levantamiento de varias actas a diferentes personas que se encontraban sin la mascarilla obligatoria», según informaron fuentes policiales.

«Eso era un desfase total, por lo que pude ver en vídeos y fotos, menores, descalzos la mayoría, sin mascarilla. Por eso avisé a la policía, porque con la que tenemos encima no se pueden permitir este tipo de actos irresponsables. Además, había personas llegadas desde otras ciudades, no había distancia de seguridad, ni medidas de higiene y ni siquiera se controló a la gente por si hubiera algún contagiado y avisar a todos. Esperemos que dentro de unos días no haya un rebrote en la ciudad», subrayó el vecino que vio los videos y fotos y que alertó a la policía.