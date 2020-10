Desalojado un piso de estudiantes de Plasencia donde se celebraba una fiesta

La Policía Local de Plasencia ha desalojado esta madrugada un piso de estudiantes donde se estaba celebrando una fiesta. Según ha informado el ayuntamiento, un vecino llamó a la jefatura a las dos de la madrugada avisando de la celebración y, cuando los agentes llegaron, se encontraron "a siete jóvenes bebiendo, sin mascarilla ni distancia de seguridad”.

Según el parte policial, solo tres de los siete jóvenes residían en el domicilio, situado en el barrio del Pilar. Los agentes lo desalojaron y les denunciaron a todos.

La Policía Local ha querido recordar que las reuniones en los domicilios particulares "no deben

exceder la una de la mañana" y la "peligrosidad de este tipo de fiestas entre no convivientes" porque producen "un efecto de relajación de las medidas higiénico-sanitarias” establecidas frente al covid. Al no utilizarse mascarilla ni haber distancia de seguridad, "se multiplican los riesgos de contagio entre personas no convivientes y, por lo tanto, la propagación del virus”.

A su vez, desde la Concejalía de Interior se ha hecho un llamamiento a “la responsabilidad de todos” para

evitar este tipo de circunstancias. En palabras de David Dóniga, “son imprudencias que pueden convertirse en un gran problema de salud pública, por eso estamos especialmente vigilantes con la celebración de botellones o fiestas privadas donde no se cumplen las normas higiénico-sanitarias, ni las

restricciones establecidas para frenar el avance del virus”.