Dos años y medio para tener una vivienda

Hay que recordar que nada de esto sería posible sin la contribución de los impuestos sobre la renta de los ciudadanos. Pisos en estas condiciones gracias al trabajo y su plusvalía traducida en impuestos a las arcas públicas por parte de quienes trabajan y producen. Nadie en su sano juicio podría poner un solo "pero" a esta forma de atención social a quienes de verdad lo necesitan. Nadie, pero ¡hombre!, que no haya hecho más que empezar el sorteo, te toque un primer premio y ya estes quejandote!!!. Existen soluciones para poder seguir atendiendo a su padre, como hacemos muchas que vivimos a dos km de ellos ¡y ahí estamos!. detalles de este tipo te hace entender porque mucha gente nace con estrella y otras "estrelladas". Y por favor, que se den viviendas a quien de verdad lo necesta, no a esos que viven en barrios periféricos pero que conducen coches potentes y de lujo, que como no viven de nada..., no tienen nada legal que aportar al baremo, solo paro, paro, más paro y unos cuantos churumbeles. Que se mire con exquisita pulcritud la adjudicación, para no derrochar los cada vez más pobres recursos obtenidos via impuestos