Dos usuarias de Placeat darán por primera vez el pregón de la feria

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido que, este año, la feria de junio sea inclusiva y su apuesta será visible desde la primera jornada, ya que las elegidas para dar el pregón, el miércoles 12 de junio, serán Angélica Flórez Llorente y María Rosa Iglesias Calzas, dos usuarias de la asociación Placeat Plena Inclusión, que trabaja con personas con discapacidad intelectual de Plasencia y la zona norte.

Los nombres de las pregoneras, que aún no se habían hecho públicos, los dio la concejala de Igualdad, Mayte Díaz, quien añadió que además habrá una intérprete de lengua de signos para que sus palabras puedan llegar al colectivo de personas sordas.

Estrenada la feria, desde el jueves 13 de junio y hasta el domingo 16, habrá actividades infantiles en el parque de La Isla, que también serán inclusivas porque contarán con monitores de la asociación Euexia, que trabaja «con niños con diversidad funcional» durante el año. De once de la mañana a siete de la tarde, habrá castillos hinchables, juegos populares, bailes y música con Al Qamar y Gimansio Losan.

Por otro lado, la feria llegará también, de la mano de Santos Music, a colectivos de personas con alzhéimer, enfermedad mental, parálisis cerebral, síndrome de down y sordas. Así, el viernes 7 de junio, la animación musical llegará, a mediodía, al centro residencial Los Pinos, que acoge a personas con alzhéimer. El lunes 10 de junio, a las once de la mañana, la actividad se realizará en el centro sociosanitario; el martes 11, a las 11.30 horas, en la residencia de mayores San Francisco y a las cuatro, en Placeat y el día 12, a las once, en el pabellón de la ciudad deportiva, la animación, con música, bailes y regalos, será para los usuarios de los colectivos Feafes, Down, Afads, Ascapas, Aspace y del centro de rehabilitación psicosocial.

por el autismo / También las personas con autismo y todos aquellos a quienes moleste el ruido del recinto ferial podrán disfrutar de dos horas sin música el viernes 14 de junio de siete a nueve. «Es lo que ha pedido la asociación Aunex y ya está hablado con los feriantes», subrayó Díaz.

Y otra novedad, relacionada con la lucha contra la violencia sexista, serán los puntos seguros, en el quiosco de la plaza Mayor, La Isla y el recinto ferial, que contarán con personal de Protección Civil como apoyo a la Policía Local para informar de todos los recursos que existen en Plasencia para atender a las mujeres y acoger a cualquier víctima de acoso o violencia sexista en feria.