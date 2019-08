Edu Lucky y Jorge Peralta abren hoy la programación de la actividad 20 a la Isla

Esta noche comienza 20 a la Isla, uno de los eventos estrella del verano en la ciudad, con una programación de espectáculos que ya es un referente tras 16 años de actividad de forma consecutiva. Edu Lucky y Jorge Peralta son los encargados de inaugurar hoy la programación.

Este proyecto surgió como alternativa a las noches de verano en las que se puede pasar más tiempo al aire libre y prolongar el espacio de ocio fuera del hogar. Es por ello que en la ciudad se aprovechan la multitud de espacios públicos al aire libre para dotarlos de contenido en el periodo estival.

Este año, 20 a la Isla comienza con la actuación del monologuista Edu Lucky, que recorre el país a lomos de su yegua la Risa, desde hace más de 20 años. Ofrecerá un espectáculo diferente, caracterizado de Lucky Lucke, de ahí su nombre, que lo explica en su espectáculo y hace guiños al salvaje oeste. Comenzará a las diez de la noche en la explanada de la Isla, donde cada año.

Y una hora más tarde será el turno para Jorge Peralta, un cantaor, y ahora también actor. Ha cantado en muchos festivales y con diferentes grupos de todos los ámbitos. Este 2019 ha sido contratado como actor y cantaor para la nueva producción de Let’s Go, productora de musicales como The Hole o La Familia Adams, entre otros. Será a las once de la noche y en el mismo lugar. La asistencia es gratuita.