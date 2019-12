Pasaba la una de la madrugada del viernes al sábado cuando una mujer de 33 años, que caminaba sola por la avenida de Salamanca de Plasencia, escuchó voces detrás de ella: "¡Eh tú, espérame, te voy a dar lo que te mereces! "Yo era la única que estaba en la calle así que me giré y le dije que creía que se estaba equivocando. No me estoy equivocando, me dijo". Por el contrario, corrió hacía ella "y empezamos a forcejear mientras me seguía diciendo lo mismo. Le empujé, me empujó, me agarró del brazo, se ponía delante de mí y no me dejaba avanzar".

Lo cuenta la víctima de un caso de acoso que denunció ayer, pero que sufrió el sábado, cuando regresaba andando de una cena de empresa "porque no era tarde, no hacía frío y decidí ir andando a casa". No imaginaba lo que le pasaría entre la rotonda de las víctimas del terrorismo y la de la enfermería. Pero su reacción fue intentar zafarse del acosador. "Le dije que mi marido era policía y que le tenía al teléfono, porque llevaba auriculares puestos, pero le dio igual. Mi último recurso para intentar que no me hiciera algo fue mirar a las ventanas de los bloques que están junto a la rotonda de la enfermería y gritarle a mi marido como si estuviera tras una ventana".

Entonces, "se lo creyó, me empujó otra vez y me dijo: no quiero problemas, te has librado". Él salió corriendo por donde había llegado y ella se quitó los zapatos y echó a correr en dirección a su casa mientras aprovechaba para llamar a la Policía Local. "No sabía si iba a volver a aparecer. La pena es que, en todo ese tiempo, no pasó ni un triste coche ni el camión de la basura".

Tras el susto inicial, ayer, en torno a las cuatro de la tarde, puso la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional. Identificó a su acosador y la policía le dijo "que tiene antecedentes, que es peligroso y que está en busca y captura y entonces ya me dio el bajón".

Porque fue consciente de "lo que me podía haber pasado y de la suerte que he tenido". Sobre lo sucedido, confiesa que "nunca piensas que algo así te puede pasar a ti y no sabes cuál va a ser tu reacción. Yo tuve el instinto de protegerme, se me activó una alerta e hice lo primero que se me ocurrió. A lo mejor, en otra circunstancia, el miedo me habría paralizado".

Ha querido dar su testimonio precisamente para advertir a otras mujeres de la existencia de su acosador. "Porque ahora hay muchas cenas de empresa y, si puedo ayudar y proteger a otras mujeres. Si puedo evitar que vuelva a suceder..."

Mientras intenta recuperar su vida normal, destaca que ha recibido mucho apoyo de la policía. Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional, la brigada local de policía judicial se está encargando de la investigación. La víctima espera que le detengan pronto, pero de momento, la situación le ha afectado, hasta el punto de que "antes tiraba yo la basura todas las noches, pero ya he dejado de hacerlo y antes salía todas las noches a caminar, pero ya no vuelvo porque esto te queda marcada". No obstante, subraya: "Soy muy afortunada. Creo que he tenido mucha suerte".