Los festivos de Plasencia en el 2021 vuelven a junio

Los festivos locales del próximo año en Plasencia volverán a ser en junio, el 10 y 11, que serían el jueves y viernes de feria. El ayuntamiento ha vuelto a apostar por esta fiesta después de que este año no haya podido celebrarse debido al covid. Precisamente, uno de los festivos se cambio al próximo martes, día 13, con la intención de haber celebrado alguna actividad de feria, una “feria chica”, en palabras del alcalde, Fernando Pizarro, pero no será posible. No obstante, los festivos se mantendrán en junio, “siempre que la situación de la pandemia lo permita”.

Según ha informado el ayuntamiento, la decisión de recuperar los festivos para la feria se ha tomado tras consultar a diferentes agentes sociales y a la oposición, quienes “han ratificado la propuesta del equipo de gobierno”. La concejala de Empresa, Belinda Martín, ha sido la encargada de realizar la consulta a asociaciones empresariales y sindicatos y ha indicado que “los que han contestado han apoyado la propuesta, los demás, imagino optan por el silencio administrativo”.

Las conversaciones tuvieron lugar el pasado 22 de septiembre y con la oposición se habló en la última junta de portavoces y “hubo consenso entre los diferentes grupos”, afirma el gobierno local. El ayuntamiento debe enviar la información a la Junta de Extremadura antes del próximo jueves, 15 de octubre.