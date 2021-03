Fuga de gestantes

Se suele decir que cada parto es un mundo, que no hay dos iguales, por lo que, no es posible hacerse a la idea de cómo va a ser el de una madre que está a punto de parir. Ahora bien, ¿será un parto para recordar con alegría y ternura o con terror y lágrimas?

Con el paso de los años y la madurez de la mujer, que cada vez tiene hijos a una edad más tardía, sucede que esta tiene más claro qué tipo de parto le gustaría tener y, sobre todo, cuál no. Por eso, lo que se está dando en algunas áreas de salud es el denominado turismo obstétrico, es decir, la marcha de mujeres a otros hospitales distintos al suyo.

En algunos casos, el cambio se produce a otros hospitales públicos y en otros, cuando los recursos económicos lo permiten, a los privados, por lo que, también en el parto y lamentablemente, el nivel económico es un condicionante.

Hablan las matronas de un hospital regional de la «mala prensa» del centro. En este caso, esta expresión despectiva para nuestra profesión no muestra más que el hecho de que los medios se hacen eco de realidades como un elevado porcentaje de cesáreas, una recogida de firmas de usuarias, reclamaciones por no recibir la epidural o de los sanitarios.

No es frecuente que las mujeres se quejen en voz alta de lo que han sufrido en sus partos, la llamada violencia obstétrica, que cada vez se está denunciando más porque cada vez son más las que la han padecido y ahora se encuentran con fuerzas para unirse y protestar.

Cuando dieron a luz no la tenían. Llegaron al hospital vulnerables y con dos sensaciones contradictorias, alegría por ver por fin a su bebé y miedo porque, por encima de todo, no querían que les pase nada. En todos los casos, lo que necesitan es mucha información, mucha comprensión y mucha empatía, pero no condescendencia ni un trato que las infantiliza, las humilla y las silencia, porque prefieren callar, no vaya a ser que la cojan manía y al final lo pague su bebé o simplemente porque, consecuentemente, piensan que quienes más saben de partos son los profesionales, no ellas.

Así que, cuando las mujeres en el embarazo ya buscan la manera de marcharse a otro hospital es que algo falla y urge resolverlo. Solo hay que querer escucharlas y es obligación de los gestores sanitarios garantizar las mejores condiciones para el parto. No es un problema menor porque las secuelas de uno malo pueden durar toda la vida.

*Periodista