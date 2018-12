«Ha comenzado a hacerse realidad el trabajo de 7 años»

Termina un año de llegada de fondos europeos y comienza otro que puede suponer un cambio en el ayuntamiento debido a las elecciones municipales de mayo. Sobre estas y otras cuestiones se manifiesta el alcalde en una entrevista de balance del 2018 y previsiones para el 2019.

-Hace un año dijo que el 2018 iba a ser el de las realidades y el despegue. ¿Ha sido así?

-Se ha cumplido porque se han hecho realidad inversiones privadas como el parque eólico y la residencia privada de mayores y además, Plasencia lidera el ranking de apertura de nuevas empresas en Extremadura a nivel proporcional. Y en inversiones públicas, se ha iniciado la obra pública más importante, la de la depuradora. A su vez, este ayuntamiento lidera el ranking de obra pública gracias a los dos DUSI conseguidos. Para nosotros ha sido un año muy bueno porque comienza a hacerse realidad el trabajo de siete años.

-¿Qué espera del 2019?

-El avance de la residencia de mayores, la conclusión del parking de Velázquez, el funcionamiento del parque eólico y el inicio de trámites del segundo parque, con lo que eso conlleva económicamente. Espero también que el descenso del paro sea mayor y se mantenga y multiplique la creación de empresas, además de la segunda fase del desdoblamiento de la carretera de Montehermoso, que ha presupuestado la Junta a petición nuestra. Igualmente, espero que el convenio de Martín Palomino esté firmado y comience el proyecto y también la unión de la vía principal del AVE con la estación y que se licite la adecuación de la estación actual.

-Será un año atípico por las elecciones. ¿Se ve de nuevo al frente del ayuntamiento?

-Pues no lo sé. La decisión hay que tomarla en breve y será posiblemente en enero, tras las vacaciones. En ese momento, de acuerdo el partido y yo, manifestaremos lo que consideremos. Lo que sí tengo claro es que esté yo al frente o no, el PP podrá seguir gobernando y será posible continuar este proyecto de ciudad.

-¿Qué planificación de trabajo se ha hecho hasta mayo?

-La planificación es seguir avanzando para cumplir los calendarios de Europa para las inversiones y que entre en tiempo la licitación del aparcamiento de Eulogio González, que compete a Diputación y también avanzar en el Red.es para transporte público, wifis... La licitación también de Puerta Berozana, la de la plaza Puerto de Béjar y seguir promocionando la ciudad para la llegada de empresas.

-El paro sigue siendo el mayor problema de la ciudad, aunque en 4 años ha bajado en 1.412 personas. ¿Cómo se puede seguir bajando?

-Está claro que muy poco a poco vamos avanzando y no somos una isla. Aspiro a que ese crecimiento, no tan rápido como quisiéramos, continúe igual, que la obra pública permita muchos contratos y que el comercio y turismo mejoren y se retroalimenten, aunque vivo en soledad porque no tengo ayuda de la Junta en cuanto a la llegada de proyectos empresariales. También los dos proyectos de construcción que hay sobre la mesa serán un acicate para reducir el paro y ahora es cuando más se invierte en creación de empleo.

-En cuanto a Santa Bárbara, hay muchos frentes abiertos. ¿Cómo espera que se vayan resolviendo?

-Los temas de disciplina urbanística siguen su curso y, aunque hay muchos anteriores, en los últimos dos años la gente tiene más conciencia de dónde no se puede construir. En cuanto a la posible regularización que plantean algunos propietarios, presentaron una que no se adaptaba a la normativa, pueden presentar otras y siempre estaremos abiertos a estudiarlas y, si cumple, no habrá problema. Y en cuanto al asunto judicial, estoy muy tranquilo y se ha demostrado que es un asunto personal de Victoria Domínguez y me alegro de que se esté investigando porque así se pone a cada uno en su sitio.

-Otra cuestión importante son las huertas de la Isla. ¿Cree que en el 2019 va a mejorar la situación?

-Nuestra primera obligación es el pago de los intereses y lo estamos afrontando, es la herencia que nos dejaron. Estos años, espero que podamos renegociar la devolución del crédito de los 24 millones, igual que el gobierno del PP nos dio tres años de tranquilidad. Ahora tendremos que pedirle al ministerio, al que le pedimos cita constantemente y no nos recibe y seguiremos insistiendo. A día de hoy hemos pagado 37,5 millones de las huertas y estoy orgulloso de poder haber hecho el milagro de afrontar esa situación y no estar en bancarrota y además reducir la deuda en casi 50 puntos.

-Pasa otro año sin Martín Palomino. ¿Insistirá al Estado para la firma del convenio?

-Yo le he pedido a la consejera y director general que, como compañeros de partido que son, echen un cable y nosotros llamamos permanentemente al ministerio y utilizamos a nuestros diputados para preguntar permanentemente en el Congreso. Creo que esto lo ha retrasado la moción de censura. El señor Ávalos no había oído hablar nunca de Martín Palomino. Y estoy seguro de que los diputados socialisatas en el Congreso, en particular una placentina, no le ha preguntado jamás al ministro por Martín Palomino.

-Ha surgido una polémica por la estación del AVE. ¿Dónde va a estar finalmente?

-Cuando surgió porque la diputada placentina Pilar Lucio manifestó que la estación iba a estar a 15 kilómetros, tuve la oportunidad de hablar con los técnicos de ADIF y me manifestaron de manera categórica que gran parte de la infraestructura que conectaba la linea del AVE con la estación de Plasencia estaba en licitación y que ADIF no había cambiado su criterio, que es que la estación actual siga siendo la estación del futuro y por eso se ha negociado con el ayuntamiento la inversión de 4 millones para remodelar la estación. Así que zanjé esa polémica.

-El parque eólico comenzará a funcionar el próximo año y se han anunciado nuevos proyectos renovables. ¿Qué supondrán para Plasencia?

-En febrero sabremos las nuevas inversiones y una será un segundo parque eólico hacia el sur de la ciudad, que es una gran noticia, primero por lo que recibirá el ayuntamiento económicamente. Si es importante la cuantía económica también es importante que seamos noticia por utilizar energías renovables y ese avance se ha hecho aquí. Es un orgullo y espero que el 2019 sea un año de anuncios importantes.

-¿Todo esto hace de Plasencia una mejor ciudad para vivir?

-Yo creo que esta ciudad es mejor que hace ocho años indudablemente, aunque hay cosas que van a peor como es el caso de la sanidad y a mí eso me preocupa. No puedo más que levantar la voz porque el colegio de médicos dice que tenemos 30 facultativos menos, que además trabajan en peores condiciones. Esto no se puede consentir y está ligado al despoblamiento porque las familias de médicos y enfermeros que se han ido ya no viven aquí y también hay déficit de plantilla en el centro sociosanitario. La Junta es la primera que están fomentando el despoblamiento.

-Se ha quejado de la falta de ayudas de Junta y Diputación.

-Y llegando las elecciones todavía más, pero aún así, insisto en que se realicen las inversiones que hemos pedido y seguiremos pidiendo, por ejemplo en enmiendas al presupuesto de la Junta. Al final eso es sectarismo político y poco interés por Plasencia, secular.

-Un mensaje para acabar el año.

-Pues que si el 2018 ha sido medianamente bueno, aunque hay cosas que seguir luchando, espero que el año 2019 sea mejor y, si este año tenemos casi 500 personas menos en el paro, el próximo tengamos menos y, si se han abierto un número de empresas, sean mayores en 2019 y, si hemos tenido un buen número de visitantes, se siga incrementando. Creo que el 2019 será un año especialmente bueno.