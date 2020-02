Hacienda abre la puerta a negociar para lograr beneficio de Monprint

Como ya apuntaba esta semana el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Plasencia, José Antonio Hernández, el ayuntamiento no da por perdido el solar donde se ubicó la fallida Monprint, en el sentido de obtener algún beneficio por la cesión que hizo en el 2003. Por eso ayer en el pleno se aprobó no renunciar a la cláusula de reversión y el edil abrió la puerta a negociar con la empresa placentina que acaba de comprar el terreno.

Porque desveló que Grúas Eugenio es «uno de los acreedores de la mayor deuda histórica que tiene esta ciudad», la de las huertas de la Isla y criticó: «No les he visto ofrecer una quita», de la deuda o de los intereses. Señaló que esta es una actitud legítima, pero no implica que el ayuntamiento renuncie a los terrenos por el anuncio de la empresa de que hay tres firmas internacionales que se instalarían en el solar si no existiera esa cláusula.

«Vamos a ser cautelosos», dijo. «No podemos sentirnos tentados a renunciar a todos los derechos del ayuntamiento», más aún cuando ya se hizo ante un proyecto que prometía empleos y resultó fallido.

Por eso y para no incurrir en prevaricación yendo en contra de un informe técnico de la Secretaría que insta a no renunciar a la cláusula, no se ha renunciado y se ha pedido un informe jurídico para tener apoyo legal que diga además cómo actuar y «vamos a intentar que, si le corresponde al ayuntamiento una indemnización, se consiga».

Tanto Unidas Podemos como Ciudadanos coincidieron en oponerse a la renuncia «a cambio de nada». Francisca García (Cs) dijo que ahora se presenta «una oportunidad de hablar con la empresa y defender lo nuestro» y urgió el informe jurídico, mientras que Mavi Mata (UP) se opuso a «regalar» el suelo.

Solo el PSOE, que se abstuvo en la votación, se mostró a favor de que «desaparezca» la cláusula si esto supone un obstáculo para que otras empresas se instalen en Plasencia y creen empleo. No obstante, ante la falta de información sobre la posibilidad legal de obtener algún beneficio, propuso dejar el asunto sobre la mesa, lo que se desestimó.

Precisamente, el PSOE pudo contar ayer con todos sus concejales, después de que tomaran posesión Blas Antonio Martínez y Soraya Cobos, en sustitución de Raúl Iglesias y Guadalupe Aparicio. Prometieron su cargo al inicio de la sesión plenaria.

paneles solares / También ayer, el pleno aprobó, por unanimidad, la firma de un convenio con la Agencia Extremeña de la Energía para instalar paneles solares en la jefatura de la Policía Local y el edificio de los servicios sociales y, con la abstención del PSOE, la solicitud de ayudas para construir una planta más en el aparcamiento de la Isla, con acceso directo por la avenida del Valle.

Del mismo modo, se aprobaron mociones consensuadas para solicitar al SES un plan de choque de las listas de espera sanitarias; la creación de un consejo municipal y un plan para promover la accesibilidad universal; la solicitud al Estado de devolución a la Junta de la liquidación del IVA del 2017 y la creación de una base de datos de empresas y autónomos locales para informarles de las licitaciones.