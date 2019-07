Isabel María Blanco: «Hay que dar cabida a todo el mundo, ser más plural»

Nacida en Cáceres hace 43 años, ha pasado de trabajar en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y gestionar la escuela municipal de pádel a dirigir dos nuevas concejalías: Inclusión y Diversidad y hacerse cargo de la de Deportes. Confiesa con humildad que sus nuevas atribuciones la asustan, pero se siente muy arropada por el alcalde y sus compañeros de gobierno y, sobre todo, tiene ganas de hacer cosas, siempre escuchando a los demás.

-No es militante del PP ni había estado nunca en política, ¿por qué da el paso ahora?

-Pues ha sido sorprendente para mí porque, en una reunión con el alcalde sobre la escuela de pádel, me planteó la posibilidad, que no me esperaba y mi cara debió ser un poema, de formar parte de una lista con gente nueva y de perfiles técnicos y de gestión. Yo siempre le dije que no, pero él insistió y finalmente, me dejé convencer para ir en los últimos puestos. Nunca pensé que pudiera salir. Al final, me decidí y estoy contenta porque me he encontrado una familia en el PP, que me está apoyando muchísimo.

-¿Le dijo las concejalías en las que había pensado para usted?

-Al principio no, pero él tenía claro que debía encargarme de Deportes por mi trayectoria profesional y de Plena Inclusión y yo le pedí la posibilidad de crear la de Diversidad porque el resto de partidos políticos la llevaban en su programa y no puso ninguna pega, al contrario.

-¿Por qué cree que es necesaria esa concejalía?

-Hoy día es supernecesaria por el momento social actual. Es verdad que se han conseguido muchísimos objetivos en los derechos de las personas LGTB, pero hay que seguir luchando y peleando y no debemos alejarnos de la realidad, máxime con el miedo del partido de extrema derecha, con un discurso que nos hace pensar que podemos perder derechos. Yo estoy casada con una mujer. Nos hizo pareja de hecho Fernando (Pizarro) y nos casó Fernando y estoy fuera del armario públicamente. Jamás he tenido ningún problema y, aunque solo fuera por compromiso personal, no me gustaría perder los derechos que hemos conseguido hasta ahora, por justicia y por humanidad.

-¿Qué es lo que quiere hacer en esta concejalía?

-Todavía está en modo fabricación y le he tendido la mano al resto de grupos políticos para hacer un frente común. Hemos preparado una semana del orgullo bastante amplia, a pesar del poco tiempo que teníamos y lo que me planteo es dotarla de contenido, pero que la sociedad sea partícipe. Que salga a la calle, que se hagan actividades, que seamos visibles... Uno de los planteamientos más importantes es que hubiese una oficina donde pudiéramos dar charlas, cursos, donde la gente pudiera dirigirse. Tenemos proyectos con Fundación Triángulo y la idea es que tengan una delegación en Plasencia y hay proyectos con ellos, como celebrar el día de la transexualidad en noviembre con una exposición. El objetivo es visibilizar al colectivo y darle un contexto muy educativo, con actividades.

-¿Cree que en Plasencia hay homofobia?

-Sí que la hay. Cada vez hay más casos de bullying de niños que se meten con niños por este motivo. Y yo veo a diario que en nuestra sociedad hay cada vez más gente diferente y eso hace que tengamos que crecer y darle cabida a todo el mundo para que se sientan seguros y libres y hacer una Plasencia más plural.

-¿Y en la de Inclusión, qué le gustaría hacer?

-Plena Inclusión es una red que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad en España y hay que trabajar por la igualdad y que también hagamos visible a estos colectivos. Con todos los que hay en Plasencia, debiéramos convertirnos en ejemplar. Falta plantear contenidos en común y que participen de todas las actividades municipales. También le he tendido la mano a la oposición y la idea es trabajar por el desarrollo de estas personas, que afortunadamente tenemos, y sus familias y defender su derecho a que puedan participar de nuestra sociedad porque nos hacen mejores personas.

-¿Cómo le gustaría acabar la legislatura?

-Sinceramente, estoy muerta de miedo porque hay muchas cosas que desconozco. Pero me planteo un plan director donde haya proyectos de infraestructuras y deportivos y de plena inclusión y diversidad y me encantaría dejar las cosas un poco mejor de lo que están, que la gente se sienta mejor e intentar dejar una Plasencia mucho más saludable; que en Plena Inclusión seamos un ejemplo a seguir y en Diversidad, movilizarnos y ser también un referente en la lucha por los derechos de la gente LGTB.