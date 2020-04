Hemos sido los olvidados en este tema"

Sr. "canton" ¿por qué hace ud tanto enfasis en lo de" ...la iglesia"?, ¿Acaso no se nutre de gran parte de nuestros impuestos esa iglesia? todas esas personitas ¿están gratis?o es que ¿hay diferencia entre una residencia "de la iglesia" y una privada?. Los criterios y los recursos son privados aunque muchos vengan del erario público en forma de subvenciones, ayudas, exenciones, etc, etc pero privada al fin y al cabo. Pero lo más importante nuestros mayores merecen todo el cuidado, cariño y atenciones que nunca jamas haya podido existir sin anteponer el dinero, y eso mucho me temo solo ocurre en lo PÚBLICO.