Un homenaje al esfuerzo local

La entrega de los premios San Fulgencio son un reconocimiento, un «sencillo homenaje», en palabras del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, que el ayuntamiento da a personas y colectivos que por su esfuerzo, superación y dedicación a los demás lo merecen. Por eso, el centro cultural Las Claras se llena cada año para apoyar a los galardonados.

Como colofón a la celebración del patrón de la ciudad y la diócesis, los protagonistas fueron anoche tres personas y cinco colectivos, protagonistas del vídeo de presentación inicial del acto. El primer premiado fue el músico placentino Roberto Iniesta Ojea, Robe, quien no asistió al acto, pero envió a su cuñado José Vázquez en su lugar. Este se lo dedicó a la madre de Iniesta, María del Carmen Ojea, fallecida recientemente.

Los promotores de la librería La Puerta de Tannhäuser, Álvaro Muñoz y Cristina Sanmamed, recogieron el premio por su proyecto cultural, que iniciaron en el 2011 y con el que buscan «reivindicar las librerías de las pequeñas ciudades» y como «actor cultural fundamental».

Por su transmisión de valores, recibieron el galardón los cuatro grupos scout de la ciudad, apoyados en el acto por numerosos niños y, por su labor investigadora, hizo lo propio la placentina Laura Mordillo, quien recordó la dedicación de quienes han elegido su profesión y agradeció el premio porque permite «dar visibilidad» a una tarea para la que «necesitamos apoyo». Resaltó que «investigar es posible» y, sobre todo, que los investigadores «trabajamos para vosotros».

Joaquín Micot es la cabeza visible de Cruz Roja en la ciudad y recibió el premio al colectivo desglosando todas las áreas en las que trabaja y con un mensaje claro: «este premio es un homenaje a todos los voluntarios». Emocionado, no se olvidó de «los que ya no están con nosotros».

Y tras él, el joven sordociego Javier García Pajares, que, una vez más, emocionó a todo el auditorio recordando su dura adolesencia y cómo «el baño era mi guarida y la soledad mi única amiga. Me maldije y me odié». Una etapa que pasó para dar paso y otra de ilusión, confianza, esfuerzo, constancia. «Mi discapacidad es mi fuerte, he tocado el cielo y lo próximo será abrazar las estrellas». Recibió una gran ovación con el público en pie.

José Luis Muñoz, representante de 24 Fotogramas, recordó la conexión de Plasencia con el cine, el trabajo de la asociación y a quienes lo hacen posible y Lorenza Hernández, delegada del Banco de Alimentos en la ciudad, dedicó también el premio a los voluntarios. «Soñamos un día sin la necesidad de los Bancos», dijo ante el alcalde, el vicepresidente primero de la diputación , Fernando Grande, el obispo José Luis Retana, el emérito Ciriaco Benavente y las diputadas Dolores Marcos y Pilar Lucio, esta última de pie al fondo de la sala. No faltó la música, con el himno de España al inicio, un tema de Robe y el himno a Plasencia de cierre.