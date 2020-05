La hostelería de Plasencia pide medidas al ayuntamiento para poder recuperarse

"Las normas dictadas para ir haciendo frente a la situación plantearán graves problemas a los empresarios. Lo afirma la Federación Empresarial Placentina en un escrito dirigido a la concejala de Empresa, Belinda Martín, en el que subraya la "especial incidencia que el estado de alarma está teniendo en la hostelería y el turismo de la ciudad. Por eso, reclama al ayuntamiento una serie de medidas para afrontar la nueva situación,que estarían vigentes hasta el 31 de diciembre, ampliables al 2021.

Como norma general y "de forma excepcional", plantean "la ampliación de las terrazas concedidas así como la instalación de zonas de consumo exterior para bares que no disponen de terraza". En el segundo caso, lo que proponen es la autorización excepcional de la instalación de mesas y sillas anexas a los establecimientos públicos de hostelería que no tengan autorizada actualmente terraza de veladores y que se ubicarían frente a la fachada del establecimiento y de los colindantes. Proponen reducir de los 2,5 metros actuales a 1,5 metros el ancho de acera necesario para el paso de personas o, alternativamente, si no fuera posible en aceras de reducido tamaño, mediante su colocación a ambos lados de la entrada del establecimiento o aprovechando las plazas de aparcamiento cercanas.

En cuanto a la ampliación de terrazas ya concedidas, piden el aumento de la superficie para "mantener su capacidad en un posible escenario de medidas de distanciamiento sanitario entre personas. El número de mesas y sillas se mantendría en el autorizado, pero excepcionalmente se podría ampliar la superficie en la que se instalarían para permitir el mantenimiento de la capacidad de la terraza".

A su vez, la FEP demanda que las autorizaciones ya concedidas para terrazas se mantengan hasta el 15 de marzo del 2021 y no hasta el 31 de octubre, plazo en que finalizaría la concesión. También solicitan que se recuperen los horarios de actividad de las terrazas de veladores, que la Junta redujo "por la presión vecinal", especialmente en la zonas "declaradas de Protección Acústica Especial, de la que destacaría la del Distrito Centro".

Otra medida municipal que solicitan es la renuncia temporal por parte del ayuntamiento al cobro de las tasas de terrazas de veladores por la ocupación del espacio público durante el año 2020, además de una campaña de reactivación de la imagen turística de Plasencia dirigida este verano al turismo nacional.