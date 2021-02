La hostelería de Plasencia tumba mesas y sillas como protesta

Estos sectores necesitan ayudas por parte de la junta, pero lo que no se puede negar es la evidencia de que cada vez que se relajan las medidas los contagios, las muertes, y las infecciones suben como la espuma. Me solidarizo con estos trabajadores que deben recibir toda la ayuda posible, pero me solidarizo más con los sanitarios, con los enfermos y los muertos. Por otra parte hoy todo este sector habla de pérdidas millonarias con respecto a otros años y es verdad, pero me gustaría ver la declaración de ingresos de los años de bonanza, para ver si las pérdidas que ahora dicen algunos tener se corresponden con los ingresos que dicen haber tenido. Todos sabemos que muchos propietarios de bares se dejan arrancar un brazo antes de darte un ticket, hay que pedírselo mil veces para que con mala cara te lo den. Y esto se puede saber muy fácilmente.