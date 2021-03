Hosteleros de San Esteban: "Nos cuesta mucho que la gente entienda las normas"

Los hosteleros del rincón de San Esteban de Plasencia están preocupados por las aglomeraciones que se producen en la zona los fines de semana. Aseguran que les cuesta “mucho que la gente lo entienda” y respete las normas para evitar contagios de covid, por eso, además del anunciado refuerzo policial durante este puente festivo y Semana Santa, los propietarios de los siete establecimientos del rincón se han unido para sufragar una campaña informativa.

Han diseñado carteles que colocarán en sus establecimientos y folletos que repartirán a sus clientes con el objetivo de que dejen de formarse aglomeraciones que se asemejan a un botellón porque, de lo contrario, “en un mes estaremos todos otra vez cerrados. Les pedimos que cooperen”.

¿De qué forma? No sentándose seis personas en una mesa de cuatro; no formando grupos “de diez personas fumando en un rincón”; no consumiendo de pie ni yendo de un bar a otro y utilizando la mascarilla, respetando los aforos y la distancia de seguridad.

Es lo que aparecerá en los carteles. Los hosteleros se han comprometido a “velar por el cumplimiento de estas medidas”, en palabras del concejal de Interior, David Dóniga, pero el sector pide a la ciudadanía “que respeten las normas, sobre todo la gente joven. Que haya un tránsito fluido y mantengan libre la vía”, en palabras de Pedro González, propietario del Yellow.

Juanjo Candeleda, del Alba Plata y La Parroquia, apunta que los hosteleros “no damos copas para llevar, ni vasos de plástico y no ponemos música o muy baja. Queremos que la gente esté sentada consumiendo y no se mezclen unas mesas con otras, ni se paren a hablar”.

No obstante, tanto este puente como en Semana Santa, habrá patrullas de la Policía Local y Nacional controlando el cumplimiento de las medidas covid. Según ha explicado Dóniga, habrá una permanentemente en la plaza Mayor desde por la mañana y más específicamente en San Esteban a partir de las tres o cuatro de la tarde.

Además, al igual que se hizo en Navidades, cuando todas las mesas estén ocupadas o si la policía observa una masificación en San Esteban, “se cortará el paso de la gente por motivos sanitarios”. No se podrá por tanto pasar, ni para cruzar la zona, hasta que la patrulla lo autorice.

Dóniga ha señalado también que la policía paseará por todo el centro a pie, también por la calle Patalón, donde se produjeron aglomeraciones en Navidad.