Indignación tras eliminar la venta presencial de los billetes de tren

Indignación, malestar, sorpresa, desinformación... Son las reacciones en Plasencia a la eliminación de la venta presencial de billetes en la estación de tren desde el pasado día 1. La alarma la dio CCOO precisamente el día 1, pero ayer, numerosos viajeros desconocían la noticia y se encontraban en la estación con la taquilla cerrada y un cartel que advertía de que no había venta de billetes.

«Nosotros lo compramos hace dos días, por casualidad, porque no sabíamos que no se vendía. No me parece bien. No sé si es que se quieren cargar la estación o al personal», manifestaba ayer un viajero. Otra viajera llegaba sin billete a la estación y desconocía que no podía comprarlo de forma presencial. Preguntó si podía adquirirlo en el vagón y si necesitaba algún tipo de justificante para el revisor. Le indicaron que podía comprarlo en el tren y que no necesitaba justificante. Eso sí, otros viajeros con destino a Madrid que hicieron esto tuvieron que «abandonar los asientos varias veces porque llegaron otros viajeros con billete que tenían los asientos donde nos habíamos sentado y el revisor no nos había dicho nada. Esto ha sido como el juego de las sillas», señalaban.

REACCIÓN MUNICIPAL / Ante esta medida, el alcalde señaló ayer que había solicitado información a ADIF y Renfe porque la eliminación de la venta presencial «supone una merma importante en los servicios, ya que no todo el mundo tiene la capacidad de comprar por internet o a través de una máquina» y también por lo que puede suponer de «merma en el personal». Fernando Pizarro aseguraba que «todo lo que vaya en contra de Plasencia, de sus servicios o plantilla, será un elemento de reivindicación para el ayuntamiento».

RESPUESTA DE RENFE / Dos horas y media más tarde, el ayuntamiento hacía pública la carta remitida por Renfe en contestación a su demanda. A nivel general, Renfe ha asegurado que, en todas las estaciones, habilitará «máquinas autoventa, así como los canales propios de venta: Renfe.com, canal telefónico, venta a bordo a través de los interventores y en las oficinas de Correos».

Pero además, afirma que volverá la venta presencial a las estaciones con más de cien viajeros diarios. Es el caso de Plasencia que, según Renfe, tiene una media de 126 viajeros al día. Por eso, en su respuesta al alcalde, señala que asumirá la «atención y venta presencial» que hasta ahora venía realizando Adif.

Sin embargo, será necesario licitar primero este servicio, lo que hará «próximamente». Se desconoce cuándo podrá volver la venta presencial porque dependerá de cómo transcurra la licitación. Cuando termine, Renfe garantiza que la venta presencial será de lunes a domingo, de diez a 13.45 horas y de 17.45 horas a diez.

Hasta que se retome el servicio, los viajeros contarán con la máquina habilitada en la estación, que solo permite el pago con tarjeta y podrán acudir a la oficina de Correos para adquirir billetes de AVE, AVANT y de larga y media distancia convencional, además de a www.renfe.com y la aplicación móvil Renfe Ticket. «Lamentamos las molestias y seguiremos analizando la evolución de la demanda por si fuera necesario implantar otros canales».