Informes municipales rechazan el proyecto turístico de Robe Iniesta

Y alguien le ha preguntado a Rober, no sea que un día pensando en voz alta, le dijera al Sr. Alcalde que tenía ahí unos terrenos y que para un futuro lo mismo se planteaba hacer algo con ello, que el Sr. Alcalde necesitado de noticias mediáticas dijera en rueda de prensa que se haría este proyecto, que Rober llamara al Sr. Alcalde pidiendo explicaciones y este le dijera, tú redacta un proyecto y lo sacamos para adelante y ahí lo tienes si luego no quieres hacer nada, no pasará nada, eso te llevas una recalificación y yo el poder dar un par de ruedas de prensa. Ni más ni menos.