Iniciado ya el trámite para poder levantar una planta fotovoltaica

Por no decir que como animales que somos, también nos van a destruir nuestro ecosistema porque me imagino que a los placentinos, no os hará ninguna gracia ver vuestras sierras transformadas en un paisaje futurista y menos si no os sale la luz gratis, por ejemplo. Eso sí, os dirán que dan muchos puestos de trabajo, ya sabéis el caramelo. Así se contamina incluso más que con las nucleares. La energía renovable, tiene que estar al servicio de la gente, no de las multinacionales.