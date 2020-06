Instalan los parquímetros para los aparcamientos rotatorios

La única ciudad que he visto en la que no hay zona azul ni verde para residentes! Ni aparcamientos rotativos ni nada parecido, hay que poner zonas azules y verdes y de pago, se acabaría con el tema de los gorrillas, los que van al centro y dejan todo el día el coche ahí! Tienes q ir hacer papeles y tienes que dejar el coche en las afueras es inadmisible!! Nos quejamos de cómo están las calles pero al poner cosas así de pago sería buena recaudación para su pavimentación. Como todos los aparcamientos que hay y gratuitos no se puede seguir así! Y al que ha dicho que los que viven en el centro y no tienen garaje ahí es donde la zona verde para residentes hace su labor, pagan más baratos que los de las zonas azules y puedes aparcar problemas solucionado