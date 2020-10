Un instituto lleva sin dos profesores, de Filosofía y Física y Química, desde el inicio de curso

Hace más de un mes que comenzó el curso escolar y el instituto Gabriel y Galán de Plasencia lleva todo ese tiempo sin dos profesores, uno de Filosofía y otro de Física y Química, ambos de media jornada.

Como ha explicado el director del centro, David Moreno, esta situación afecta a los cursos de tercero y cuarto de ESO diurno y a primero y segundo de Bachillerato nocturno. Precisamente, los alumnos de estos dos cursos han denunciado públicamente la situación.

En su caso, no están recibiendo clase de Filosofía, que deberían tener tres días a la semana. Están preocupados porque, «si no se incorpora el profesor, la asignatura la dejarán nula y eso afectará a la nota final porque no te evalúan», explica un portavoz. Además, lamentan que, «si se incorpora tarde, no nos prepararán lo suficiente para segundo» o bien les perjudicará para la EBAU, a los de segundo.

Por eso, centro y alumnos reclaman que se cubran las vacantes «cuanto antes».

En este sentido, la Consejería de Educación ha señalado que, al ser plazas de media jornada, «cuesta más que los interinos las cojan». Afirma que las plazas «se han ofertado a personas de listas ordinarias, extraordinarias y de anuncios y, hasta ahora, no han sido seleccionadas en los llamamientos telemáticos», de dos a tres por semana. Por eso, ha convocado listas de espera extraordinarias y la próxima semana se incluirán en los llamamientos telemáticos, con lo que espera que «se cubran sin problema».