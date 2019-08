Un juez ordena el derribo de una vivienda ilegal en Santa Bárbara

El placentino Juan Ángel Bermejo será el primer vecino, de los más del medio millar que durante los últimos cuarenta años han construido viviendas de forma ilegal en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia, que tendrá que derribar su casa por sentencia judicial.

El Juzgado de la Penal de Plasencia, con fecha 30 de marzo del 2015, condenó a Bermejo a que procediera a la demolición de la obra consistente en una vivienda unifamiliar ubicada en la finca rústica denominada las Salinas, en la sierra de Santa Bárbara. Dicho fallo fue confirmado en apelación por la Audiencia Provincial el 18 de junio del 2015.

Incoada la correspondiente ejecutoria penal, se ha dictado un auto de fecha 1 de julio del 2019 que ha resuelto y concluido que la obra no resulta legalizable por lo que ha acordado su demolición.

En este sentido, el ayuntamiento placentino aprobó el pasado viernes, en la junta de gobierno Local, el proyecto de demolición de la vivienda presentado por el propio Bermejo.

acata para no ir a prisión / El propietario afectado indicó que una vez que han sido rechazados todos sus recursos «es evidente que tengo que actuar y acatar la sentencia, porque no me queda otra, ya que era eso o ir a la cárcel, y dada mi situación, con dos hijos pequeños, no me puedo permitir ir a la cárcel, así que acato la sentencia judicial».

Además, cree «que lo más justo en mi caso y en el del resto de las viviendas levantadas en Santa Bárbara sería su regularización, algo que voy a seguir defendiendo a partir de ahora», subrayó.

Por su parte, la Asociación de Afectados por el Plan General Municipal (PGM) lamentó también ayer que se haya llegado a esta situación.

El asesor técnico de la asociación, el arquitecto Juan Antonio Álvarez, apuntó que aunque ya se ha iniciado de forma oficial el proceso de petición de regulación de las vivienda ilegales de Santa Bárbara «en el caso de Juan Ángel no hemos llegado a tiempo y tendrá que derribar su vivienda».

Álvarez también quiso hacer un llamamiento al resto de vecinos de la sierra «para que entiendan que ahora es el momento de regularizar sus viviendas porque este caso se puede volver a repetir», aseveró.

«Que nadie se quede fuera de este procedimiento porque el que no se sume lo va a pasar muy mal, ya que ha llegado el momento de poner orden en la sierra», sentenció el asesor técnico de la asociación de afectados.