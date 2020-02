La Junta exige tener el proyecto del colegio San Miguel este mes

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura aún no tiene el proyecto de reunificación del CEIP San Miguel con «todas las correcciones que los técnicos han exigido que deben aparecer en el mismo». Dado que han sido varias ya las ocasiones en que se han pedido correcciones, Educación ha optado por exigir la presentación del proyecto «antes de que acabe febrero».

Porque sin proyecto no se podrán licitar las obras, que es lo que viene reclamando la Asociación de Madres y Padres del centro reiteradamente, dado que, en abril del 2017, la propia consejera daba la fecha de otoño del 2018 para el inicio de las obras.

Los padres están cansados y desesperanzados, también porque «no sabemos si se ha entregado el proyecto o no. Están nerviosos porque esto sigue sin avanzar y no nos informan de nada», apuntan desde la Ampa. Por eso, plantean públicamente que, «si el proyecto no cumple, que la Junta dé otros pasos y lo vuelva a sacar a licitación y empecemos de nuevo. Nos preguntamos si no sería mejor volver a empezar».

En este sentido, Educación confía en que «no sea necesario sacar de nuevo a licitación el proyecto porque eso supondría un retraso en todos los plazos». Así, señala que, en cuanto el proyecto de obras contenga «todas las modificaciones técnicas que debe recoger», pedirá la licencia de obras al ayuntamiento y, cuando la tenga, «se iniciarán los trámites para sacar la obra a licitación».

Mientras tanto, los padres siguen teniendo que llevar a sus hijos a tres edificios distintos, en función de los cursos y reclaman además más presencia de la Policía Local a la hora de entrada para regular el tráfico porque «o no hay o van muy poco».

Por otro lado, sobre el nuevo colegio de las huertas de La Isla, la cesión de los terrenos se aprobó en pleno en el mes de diciembre, pero hasta esta semana no se ha tramitado el envío de la documentación a la Junta a instancias del edil de Urbanismo, José Antonio Hernández.