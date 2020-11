Lazo naranja contra la Ley Celaá, en el ayuntamiento placentino

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Este Alcalde no deja de hacer el ridículo y de usar torticeramente las instituciones. El Ayuntamiento es de TODOS los placentinos y, por tanto, de TODOS LOS COLORES POLÍTICOS. No puede utilizar lo que es de todos para hacer campañas de SU partido, que NO es el de TODOS . Luego berreará contra catalanes y vascos. RETIRADA DE PROPAGANDA POLÍTICA, YA!