La legalización de 200 viviendas de Santa Bárbara se tramitará

A la segunda puede ir la vencida. Primero, los propietarios de viviendas ubicadas en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia presentaron una modificación del PGM para intentar regularizar sus viviendas, pero el ayuntamiento la denegó en base a informes técnicos. Por eso, a primeros de febrero, optaron por otra estrategia y presentaron tres propuestas de convenios de regularización para legalizar unas 200 edificaciones, un trámite que permite el PGM y la ley del Suelo. Estaban a la espera de respuesta y ayer, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, afirmó que los convenios «se van a tramitar como corresponde».

Esto significa que seguirán su curso, encaminado a «la regularización de construcciones clandestinas» en la sierra. Así, el edil explicó que se han abierto expedientes de la misma forma que se hizo hace unos años con la zona de La Vinosilla y ha pedido a los técnicos que den una respuesta urgente, de forma que se pueda contactar con los representantes de los propietarios la próxima semana y «que vayan mejorando el expediente porque lo que han presentado es una cuestión mínima, de inicio».

Hernández quiso destacar que, por parte del ayuntamiento, «nuestra voluntad es total, pero hay que cumplir la ley del Suelo, que dio la posibilidad de regularización, con lo que no vamos a mirar para otro lado si las leyes van a dar cobertura al proceso».

No obstante, recordó que esta ley ha sufrido modificaciones y un nuevo texto entrará en vigor en junio. «A lo mejor la nueva ley simplifica el procedimiento, o no, pero ahora hay que aplicar lo que hay y nosotros tenemos predisposición a dar una solución, qué necesidad tenemos de no darla, pero cumpliendo las normas».

Juan Antonio Álvarez, arquitecto contratado por los vecinos, hizo ayer una valoración positiva de este anuncio. «Iremos con la mejor predisposición a esa reunión para solucionar lo que haya que solucionar», dijo.

Sin embargo, esta solución les urge, porque hay vecinos con órdenes de derribo y multas, con lo que subrayó: «queremos resultados, cuestiones concretas y una hoja de ruta con fechas». Lo que no quieren es que las regularizaciones se eternicen.

Los convenios presentados afectan a las viviendas ubicadas en las zonas de Viña del Carmen y Viña del Castillo y a un lado y otro de la carretera de Jaraíz, que serían las primeras de toda la sierra en regularizarse.

Paralelamente, Álvarez prepara una modificación del PGM para poder regularizar otras 300 construcciones.