La lluvia evidencia el mal estado de los paseos en La Isla y El Cachón

El estado de los caminos de los parques de La Isla y El Cachón de Plasencia es un problema que lleva años sin solucionarse, a pesar de las inversiones que se han ido realizando. Ahora, nuevamente, las lluvias han sacado a la luz los problemas de drenaje de los paseos, que los convierten en un barrizal lleno de charcos y, por tanto, son prácticamente intransitables.

Los usuarios se han vuelto a quejar y urgen que se actúe, pero no únicamente echando tierra, sino en lo que consideran que es el motivo fundamental de los charcos, la falta de un correcto drenaje. Ya hace años, desde el club de atletismo se propuso solucionarlo con desniveles laterales.

Precisamente, ahora, el ayuntamiento ha anunciado que va a realizar obras, aunque solo afectarán a los itinerarios peatonales del parque de La Isla, no a los de El Cachón. Así, tanto el alcalde, Fernando Pizarro, como el concejal de Fomento, David Dóniga, han señalado que se va a aprobar en la comisión de compras una actuación, valorada en más de 30.000 euros, que incluirá mejoras en 3.517 metros cuadrados de caminos del parque.

En concreto y, según ha explicado Dóniga, el objetivo es «corregir las pendientes», pero también se echará zahorra para «crear una superficie uniforme».

Dado que la Ley de Contratos permite a los ayuntamientos aprobar contratos menores de 40.000 euros en el caso de las obras, este es el motivo por el que estas actuaciones pasarán por la comisión de compras.

Se hará este mes porque no se podrá actuar hasta que no finalicen las lluvias. «Antes, no serviría para nada», ha apuntado el concejal.

Por otro lado, en el pleno del viernes, se ha aprobado una moción presentada por Unidas Podemos para mejorar el mantenimiento y cuidado del paseo fluvial y el cauce del río, en la que también se ha incluido la petición de la mejora del estado del parque de La Isla para acabar con el encharcamiento de los caminos.