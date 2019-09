«Lo más prioritario ahora es mejorar las listas de espera»

José Alberto Pérez García es, desde el pasado verano, el gerente del área de salud de Plasencia. Con 58 años, conoce bien el hospital Virgen del Puerto porque lleva 22 años ejerciendo como cirujano especialista en cirugía general y digestiva. Es consciente de todos los problemas que existen en el área y llega con ganas e ideas para solucionarlos.

-¿Por qué decide dar el paso de ocupar este cargo y con qué ideas llega?

-Por tres razones. Primero, porque me lo proponen y la gente que me lo propone sabrá por qué y, desde el punto de vista personal, porque es evidentemente un reto y por un compromiso. Yo tengo un compromiso personal, laboral, con mi servicio, con el hospital y con el área de salud. Llevo muchos años trabajando aquí y forma parte de mi vida personal y profesional, desde luego.

-Pero actualmente es un marrón, por la cantidad de problemas que hay…

-Pero el compromiso tiene valor cuando hay problemas, cuando no los hay es fácil comprometerse.

-¿Qué le gustaría hacer? Cuando tenga que dejar el cargo, ¿qué le gustaría haber conseguido?

-Me gustaría hacer varias cosas. Una, contribuir a crear una dinámica positiva de trabajo, que me parece muy importante. En segundo lugar, poder completar las plantillas, sobre todo de especialistas de las que tenemos algunos déficits; me gustaría mejorar las listas de espera, tanto las de consultas externas como las quirúrgicas; me gustaría contribuir en la elaboración de un plan estratégico del área de salud con vistas a desarrollar una visión del hospital y del área a medio plazo; me gustaría poner en marcha algunas de las infraestructuras que estamos pendientes de recibir y que a su vez permitirían desbloquear otras infraestructuras que necesitamos y contribuir a la mejora de la atención primaria a través del desarrollo de planes de prevención y promoción de salud. Con la mitad de eso, me daría por satisfecho.

-Está al frente del área de salud con mayores tiempos de espera de Extremadura, ¿cómo sería posible reducirlos?

-Estamos trabajando diversas líneas de actuación. Una es intentar aprovechar los recursos que tenemos de la manera más eficiente posible. Otra, será la derivación a otros centros, tanto de la comunidad como a centros privados concertados y, más a medio plazo, tendremos que trabajar en desarrollar protocolos de gestión de procesos y de coordinación de derivaciones de atención primaria y especializada.

-El consejero de Sanidad ha dicho también que es imprescindible abrir los nuevos quirófanos pendientes de abrir...

-Evidentemente, sería muy importante para nosotros disponer de esos dos quirófanos. Tenemos esperanza en que este tema se desbloquee a la mayor brevedad y podamos ponerlos en funcionamiento cuanto antes.

-En cuanto a las listas de espera para consultas por la falta de especialistas...

-Tenemos déficit de especialistas y es un problema general del Sistemas Nacional de Salud, que afecta más a los hospitales más pequeños y nosotros lo sufrimos especialmente. Se ofertan los contratos que podemos, estables, de interinidad. Nuestro problema es cómo atraer y fidelizar talento y espero que una de las medidas sean las ofertas públicas de empleo, sobre todo las extraordinarias, que nos permitirán paliar el déficit de aquellas áreas con más problemas. Habrá que trabajar también los contactos personales, ofrecer contratos estables...

-¿Cuándo reabrirán la quinta planta y la Cirugía Mayor Ambulatoria?

-En octubre. La quinta planta estará abierta a partir del 1 de octubre y ese mes comenzará la actividad en CMA. El problema del cierre de la planta quinta ha sido por la necesidad de renovar tuberías y realizar obras de fontanería. Se ha ido renovando año a año y es probable que haya que plantearse el próximo verano hacer lo mismo en la planta sexta, que es la que queda.

-¿Habrá traslado de la unidad de Hemodiálisis?

-La UCI tiene ahora un espacio reducido y estamos estudiando posibles ubicaciones de la unidad de Hemodiálisis en función de las necesidades asistenciales. Una vez que tengamos definido un proyecto asistencial, habrá que tomar la decisión, según lo que necesitemos.

-¿La formación en el hospital se va a mantener?

-Ha habido un problema puntual con los residentes de Traumatología, derivado de la situación en el servicio por el traslado de especialistas a Castilla y León. Nuestra intención, desde luego, es mantener la docencia y, si podemos, ampliarla. En la medida en que podamos solucionar los problemas de los servicios, solventaremos también el de los residentes.

-¿Cómo se puede convertir este hospital en un centro de referencia?

-Lo primero es cambiar la visión que tenemos del área y del hospital. Yo miro mucho la distribución de las áreas de salud de Extremadura y veo la de Cáceres y tres pequeñitas, que son Coria, Navalmoral y Plasencia. Creo que tenemos que abrir la mentalidad a compartir actividad, trabajo y recursos con otros hospitales pequeños e intentar enfocar la solución desde un punto de vista más global, de áreas de salud con problemas comunes, que pueden encontrar sinergias y posibilidades de colaboración.

-¿En qué medida?

-El proyecto hay que estudiarlo y definirlo. Es posible que algunos procedimientos terapéuticos haya que centralizarlos en un hospital concreto. Sobre todo, necesitamos redimensionar los servicios. No es lo mismo tener un servicio de Dermatología con un dermatólogo que poder ofertar un servicio más amplio, donde los profesionales puedan desarrollar una actividad asistencial, pero también de investigación, mayor pool de pacientes y eso nos permita atraer especialistas. La idea es que los pacientes tengan la mejor asistencia, lo más cerca posible de su lugar de residencia. Lo que vamos a tener es la necesidad de colaborar, porque si no, es difícil que podamos atraer especialistas.

-En Atención Primaria también ha habido quejas de los médicos, por sobrecarga de trabajo...

-Las plantillas están cubiertas, pero se plantean problemas a la hora de realizar sustituciones por vacaciones, bajas... Nosotros estamos en predisposición de contratar sustituciones, pero es que no es fácil encontrar médicos para realizarlas. Ahora, se va a ejecutar un concurso de traslados en Primaria que nos va a permitir ganar profesionales, unos 6, luego habrá que ver cómo queda.

-Sobre el nuevo centro de salud de la zona norte, ¿hay perspectivas de retomar la obra?

-Creo que ahora mismo no es una cuestión prioritaria. De lo que estamos hablando es de redistribuir la atención a la población y, ahora mismo, está cubierto. Estamos abiertos a mejorar, pero tenemos que priorizar y ahora no parece que sea una prioridad.

-¿Qué información tiene del nuevo acelerador para radioterapia?

- La información que tengo es que está pendiente de algún tipo de decisión del TSJEx y hasta que no se resuelva no podemos plantearnos ninguna opción. Si falla el actual, hay que parar. Si es una parada puntual, que se pueda resolver con cierta rapidez, se da otra cita al paciente, pero evidentemente, si es una parada que exige parar tratamientos, hay que derivar a los pacientes.

-¿Algún mensaje a la población?

-Me gustaría mandar un mensaje, que confíen en nosotros. Yo creo que los pacientes que vienen a nuestros centros tienen una relación de confianza importante con los médicos, enfermeros, todo el personal, así que, que confíen en nosotros, que estamos intentando solucionar esos problemas que últimamente se han agravado por el déficit de ciertos profesionales. Estamos intentando mejorar esa situación y yo espero poder dar buenas noticias en breve. Creo que tenemos personal bien formado, buenos profesionales y hay que poner las mejores condiciones para que puedan desarrollar su labor. Los más prioritario ahora es mejorar la situación de las listas de espera y les pido que nos den un voto de confianza y luego nos exijan.