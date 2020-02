Luar Na Lubre: "La tradición gallega no toca fondo"

Luar Na Lubre, un símbolo del folk que se hace en Galicia, lleva ya 34 años sobre los escenarios y está en plena gira de promoción de su último trabajo, el décimo octavo, titulado 'Ribeira Sacra'. Mañana, a las 20.30 horas, el grupo que lidera Bieito Romero estará en el escenario del teatro Alkázar con sus gaitas, zanfonas, flautas, violín y otros instrumentos para ofrecer un recorrido por el disco, pero también por sus temas clásicos y avanzará algunos de su próximo proyecto. Romero lo cuenta para El Periódico Extremadura.

-¿Qué va a diferenciar este concierto de otros anteriores? ¿Qué va a ver el público?

-La diferencia radica en la gira que estemos haciendo. Ahora estamos terminando la gira de nuestro décimo octavo trabajo y el concierto girará en torno a este repertorio. Son conciertos larguitos, donde también interpretamos temas clásicos del grupo. Además, la formación ha cambiado, tenemos nuevos miembros porque estamos en movimiento constante, aunque la idea es la misma.

-Además, están a la vez inmersos en la preparación del próximo disco

-Sí. Es un nuevo proyecto que se va a llamar 'Vieiras e vieiros, historias de peregrinos' del Camino de Santiago, pero la idea no es hablar de los caminos, sino más de las historias de los peregrinos, de la gente que llegó a Galicia. Se trata de humanizar el camino.

-¿Pararán después de esta gira para grabar el disco?

-No, nosotros no paramos nada. Ya estamos en el estudio de grabación y lo vamos compaginando con la gira. El disco saldrá en abril y comenzaremos una nueva gira y un par de meses después estaremos ya dando vueltas para preparar algo nuevo.

-Después de 34 años, ¿se pueden seguir sacando temas nuevos? ¿La tradición no toca fondo?

-No sé otras tradiciones, pero la tradición gallega no toca fondo porque tenemos la suerte de que todavía está viva, a flor de piel. Cualquier mayor de Galicia puede legarte parte de ese patrimonio. Tenemos también la suerte de tener una lírica medieval muy importante y tenemos creatividad, que nunca falta en el grupo. Puede fallar la energía, pero no el resto.

-De momento, energía no les ha faltado

-La verdad es que no porque, en 34 años, habremos sacado 19 álbumes y eso significa uno cada dos años, con algún recopilatorio por medio, pero el grupo nunca ha dejado de girar. Esa es nuestra dinámica y nos gusta.

-¿Cómo es la convivencia de Luar Na Lubre con la era digital y las redes sociales?

-Pues es buena y convivimos perfectamente porque, independientemente de que hagamos música de hace muchísimos años, hay que saber acoplarse a las nuevas circunstancias. Además, las redes sociales son el día a día, así que no es difícil incorporarlas y tenemos hijos que nos actualizan mucho.

-¿Algún mensaje para quien esté dudando entre ir o no al concierto?

-Que no duden, que prueben a conocer algo diferente para tener criterios sobre música que no tiene la capacidad de sonar en lugares de repercusión social. Que sean curiosos y conozcan esta oferta distinta a lo habitual.