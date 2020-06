Luz verde ambiental al primer parque solar en Plasencia

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este martes una resolución de la Dirección General de Sostenibilidad por la que se formula informe de impacto ambiental para el parque fotovoltaico La Solana, que la empresa Lusitania Renovables instalará en Plasencia con 19,992 megavatios de potencia y 8 millones de presupuesto de ejecución.

Según informa EFE, la resolución establece que no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria la instalación de la planta, ya que no se prevén impactos adversos significativos sobre el medioambiente, siempre y cuando se cumplan las medidas y condiciones establecidas. Esto no exime al promotor de obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

El parque solar estará ubicado en la parcela 39 del Polígono 42 del término municipal de Plasencia con una superficie total de 41,68 hectáreas.La instalación estará compuesta por un campo generador de 58.800 módulos fotovoltaicos de 340 Wp, montados sobre 700 seguidores solares a un eje (horizontal) y 5 inversores de 3.465 kW de potencia nominal.

La línea de evacuación estará compuesta por dos tramos, tendrá su origen en el pórtico de la SET La Solana y su final en la subestación Plasencia.

Según ha señalado el ayuntamiento, dentro de las compensaciones estimadas por la Junta de Extremadura para dar el visto bueno al proyecto, se encuentran la instalación de cajas nido, barreras antiatropello para anfibios, refugios para reptiles, así como la conservación de una hectárea en la sierra de Gredos para proteger especies amenazadas, entre otros asuntos.



Para el concejal de Medio Ambiente del ayuntamiento placentino, Sergio López “este informe es un paso más que es necesario para la consecución de los permisos que hagan realidad el proyecto y continúe con la senda de poner a Plasencia a la cabeza de las energías renovables”. Ahora, el ayuntamiento “continuará con los trámites necesarios para que la obra de instalación de placas fotovoltaicas comience cuanto antes”.