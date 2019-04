Mariño y la democracia

Cuando se cumplen 40 años de los primeros ayuntamientos democráticos, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha querido visitar al que fue el primero en la capital del Jerte, José Luis Mariño, a quien entregó una réplica de una placa con su nombre que lucirá la nueva calle anexa a la residencia de los pabellones militares.

En el salón de su casa, junto a dos de sus exconcejales, Maria Antonia Rivero y Pablo Vicente y familiares, Mariño agradece el detalle y echa la vista atrás. «Nosotros tuvimos la ventaja de que estuvimos en todo, en los 40 años de dictadura y cuando empezó la democracia». Recuerda que fue «un momento muy duro para la expresión de las ideas, luchamos porque no hubiera enemigos, sino adversarios y ahora se está estropeando todo». Subraya que «los pueblos que olvidan la memoria están condenados a repetirla» y le apena «que todo por lo que luchamos se esté degradando».

No tiene pelos en la lengua y critica el cambio en las relaciones políticas: «Verdades absolutas no existen y quien quiere gobernar debe asumir la parte de verdad de las otras posturas». Como ejemplo de las buenas relaciones de gobierno y oposición en aquellos momentos, recuerda que «cuando acababan los plenos, nos íbamos todos a tomar cervezas al Español». Incluso, en los primeros meses de su primer mandato, en 1979, se llevaba a Madrid a Serrano Pino, exalcalde y en ese momento en la oposición, porque «yo administrativamente no conocía nada, hay que saber cuáles son tus limitaciones».

Mariño considera que la República «fue un desastre» y que Franco «debió haber sido más generoso y convocar elecciones en cinco o seis años y que el pueblo se expresara». Porque si algo destaca es, como le enseñó su tío Paco Roco, que «todo esto es efímero, el oficio público es un servicio por el tiempo en que el pueblo te concede el honor de gobernar».

En sus diez años, la ciudad se transformó con un plan de urbanismo, la presa, centros de secundaria, el centro de menores... y, sobre las huertas de la Isla, defiende: «No mandé expropiar nada, no hubo forma de hablar con algunos dueños y me opuse a que se levantaran edificios frente a La Isla».

Como balance, señala: «Hice lo que debía hacer y no me tiene que agradecer nadie nada porque para eso me votaron». Y con tres elecciones a la vista, lanza un mensaje a los ciudadanos: «Los importantes son ellos. Plasencia y España serán lo que ellos quieran que sean porque tienen el poder en sus manos, así que, que lo piensen y administren bien porque de su decisión dependerá su vida y la de sus hijos, que no lo olviden».