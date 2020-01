Los médicos piden abrir consultas por la tarde y mejores contratos

La Consejería de Sanidad ha afirmado que no encuentra especialistas para cubrir el déficit en el hospital Virgen del Puerto, bien porque no hay o porque no eligen Plasencia como destino. El colegio de médicos de Cáceres considera que «soluciones sí que hay» y ha apuntado dos, ofrecer contratos estables a los profesionales y la posibilidad de pasar consultas por la tarde de manera voluntaria para contribuir a reducir las listas de espera.

El presidente del colegio, Carlos Arjona, ha sido claro al señalar que el déficit de médicos es común en toda España porque, «por ahorrar», se ha permitido que los médicos se jubilen con 65 años en lugar de con 70 y se ha reducido el número de plazas de médicos en formación. Pero, partiendo de esa base, cuando los médicos eligen destino, «van primero a los grandes hospitales o se marchan a otras comunidades» con mejores retribuciones y contratos, asegura.

Por eso, ha subrayado que «se deben hacer contratos estables, ofrecer contratos indefinidos para atraer a los nuestros» y ha criticado los contratos de guardias, en los que «solo cobras cuando estás de guardia» o mes a mes porque «no sabes qué va a pasar el mes siguiente».

A su vez, señala que hay médicos que no hacen guardias y «en otras comunidades se les dan módulos de consulta de tarde uno o dos días a la semana, voluntariamente y eso aligera las listas de espera». Apunta que esta práctica también podría hacerse en los centros de salud, donde «hay plazas disponibles para guardias» y, sobre todo en verano, con la llegada del turismo.