La mejor imagen frente al cáncer

El cáncer, de cualquier tipo, cambia la imagen de la persona que lo padece y, como apunta Marta Álvarez, psicóloga de la delegación placentina de la Asociación Oncológica Extremeña, la cara es la «carta de presentación de una persona», ante sí misma y ante los demás. Por eso, «el cambio de verte sin pelo impresiona mucho, o sin cejas, que son las que «enmarcan la cara y dan expresividad».

Si los oncólogos y el resto de profesionales médicos tienen cubierta la parte sanitaria de un enfermo de cáncer, el servicio oncoestético de la AOEx cubre otros aspectos también importantes para un paciente, «el técnico y el de la experiencia de quienes lo han pasado», en palabras de Elena Alonso, paciente que utiliza actualmente los servicios de la delegación.

Uno de los más demandados es el de préstamo de pelucas, que comenzó a funcionar hace aproximadamente cinco años porque «algunas pacientes comenzaron a traernos sus pelucas» cuando ya no las necesitaban y porque Puri Castro, antigua paciente oncológica, se puso al frente.

La delegación local de la Aoex dispone actualmente de una treintena de pelucas sintéticas, totalmente grauitas y que le servirán a cualquier paciente durante todo el tratamiento, con unos cuidados básicos.

«Cuando te dan el diagnostico no sabes si se te va a caer el pelo o no, estás en shock y tardas en reaccionar porque supone un cambio en tu vida y vas estableciendo prioridades. Al oncólogo no le preguntas porque no sabes si sabrá de pelucas y en la asociación te ponen en el día a día porque son cosas que vas a usar», explica Elena.

Así, el servicio de préstamo de pelucas permite que los pacientes las vean, las toquen y se las prueben «y eso por catálogo o por internet no lo puedes hacer». Pero lo que para Elena es más importante, cuentan con la ayuda, el apoyo y la experiencia de Puri . «Ella te aporta la visión profesional de una peluquera, pero sobre todo el factor humano, la empatía, su experiencia, estás viendo un referente de una persona que ha pasado por la enfermedad».

A esto se suma que los pacientes no tendrán que gastarse los 575 euros que le costó una peluca a Lourdes Palomo, presidenta de la delegación local, ni los cerca de mil que cuestan las de pelo natural. «Hay gente que no sabe que tenemos este servicio y las compran antes de conocernos», señala Lourdes. En el caso de la AOEx, la psicóloga acude diariamente al hospital de día, donde se dan los tratamientos de quimioterapia y también dos voluntarios. La información sobre el banco y los servicios de la delegación se le da al paciente «en la primera sesión de quimioterapia».

Puri les indica cómo cuidar la peluca, cómo secarla y lavarla y «se les regala un acondicionador y un lápiz para las cejas». Todas están en buen estado porque «los pacientes las cuidan mejor que si fueran suyas», afirma Lourdes.

Pero además, la asociación confecciona pañuelos gracias a tres voluntarias y Belén García, es la encargada de asesorar e informar a los pacientes de cómo colocárselos. En este caso, se regala el primero y el resto se venden por un donativo. Como ejemplo, «los básicos de algodón cuestan 5 euros y en las tiendas su precio está entre los 40 y 60 y, como tienes que tener muchos...»

Para esto y para asesorar sobre cómo cuidar la piel, practicar reiki, pilates o yoga, realizar costura y manualidades o consultas sobre sexo está la asociación. Pero, sobre todo, «aquí la gente se suelta, es terapéutico porque pones las cosas en su sitio. A mí me ha aportado seguridad porque vas muy perdida y la asociación normaliza, ves a gente que ha tenido cáncer y lo ha superado».