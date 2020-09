Muerte y desolación

Los Incendios del Valle del Jerte, La Vera y las Hurdes han sido devastadores pero, lo peor de su historia no acaba con extinguir las llamas y refrescar el suelo, el desastre continúa con las consecuencias del fuego. El rastro dejado va mucho más allá de lo quemado. Las cenizas recorrerán los cauces de las gargantas y torrentes fluviales cuando llueva, ennegreciendo y acabando con la vida de aún más especies. Los animales quemados tienen que restablecerse, si es que consiguen hacerlo. La recuperación general supondrá el transcurso de décadas y nada será como era antes.

Instituciones, agentes del medio ambiente, bomberos y vecinos suponemos y manifestamos abiertamente la presunción del carácter intencionado de todos ellos. Los intereses mandan y siempre hay quien carece de escrúpulos para prender la chispa que acabe con tanta vida. Evidencia de la desigualdad legal y el poder abusivo e injusto de unos sobre otros. Aunque esperemos que las investigaciones de los cuerpos y seguridad del estado determinen la resolución necesaria y no yerren el tiro.

En el caso del de la Sierra de Tormantos, cuyo origen se dio en el paraje conocido como el ‘Collado de las Yeguas’, cabe presuponer la atribución al autor o autores del conocimiento del terreno, escarpado y a unos mil cuatrocientos ochenta metros de altura, cuya dificultad para el recorrido es media-alta. Los porteadores de Carlos V, si vivieran, lo atestiguarían. Así como la premeditación, para acceder en el preciso momento en que se dieron condiciones meteorológicas idóneas que causaran el mayor y peor de los daños posibles.

Creo que es necesario y hasta obligatorio reconectar con la naturaleza de nuestro territorio. No estaría de más mostrar a jóvenes y niños el desastre in situ, concienciarles de la responsabilidad individual de cuidar lo que nutre y conforma nuestra existencia. También, plantearnos recuperar el pastoreo controlado que permita hacer su trabajo a los mejores bomberos naturales, cabras y ovejas, prácticamente aniquiladas. Sin dejar atrás la prevención, que sin duda cojea sobremanera, para no tener que curar tan graves y profundas heridas de esta enferma naturaleza a la que no prestamos los cuidados necesarios.

Mientras la prioridad para muchos poderosos sea su circo frente al pan del resto y quienes pueden controlarles no hagan nada, nos esperan más infiernos como el vivido.