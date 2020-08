Narden y la naturaleza humana

El joven escritor y periodista placentino Alejandro Martín, Narden para la ficción, acaba de ganar el premio Ateneo Joven de Sevilla, que le permitirá publicar su primera novela y espera que abra la puerta a las siguientes

Con solo 33 años, Alejandro Martín Rodríguez, conocido en Plasencia y para la ficción como Alejandro Narden, ha vivido experiencias que dan para escribir un libro. Precisamente, la experiencia un viaje en tren hasta Túnez para llegar a una entrevista con Antonio Gala la ha plasmado en su obra Horizonte Aquí, que acaba de ganar el premio de novela Ateneo Joven de Sevilla.

Será la primera novela que vea publicada, en noviembre, y es lo que más resalta del premio, más allá de su dotación, de 8.000 euros. «Lo que espero es que me permita legitimarme para la siguiente, que la salida de una me dé la fuerza para continuar con otra y que se repita todas las veces que yo pueda». Porque subraya que este premio, «el de mayor envergadura» de los que ha recibido, ha servido «para lanzar a autores que luego han tenido una carrera».

De hecho, ya trabaja en una nueva novela, que se sumará a Humo Rojo, proyecto con el que entró en la Fundación Antonio Gala y que le permitió darse cuenta «de que no era eso lo que quería contar. Hasta que no pasé un tiempo en el norte de África y trabajé con otros creadores, después de ese proceso supe qué clase de escritor quería llegar a ser».

En este sentido, afirma que le gusta la Literatura como «artefacto que se construye para que el lector perciba una cosa». Lo que le interesa es «poder viajar en el espacio y en el tiempo» a través del lenguaje, aunque reconoce que, al final, lo que vale «de todo lo que construyes con palabras es lo que reciba el lector, no lo que tú sientas, sino que lo que quieres transmitir lo reciba el lector y le añada infinitos matices porque la obra ya no es tuya».

Árabe y hebreo

En cuanto a la temática, le gustaría «seguir explorando las fronteras, lo arbitrarios que son los límites» y, sobre todo, se confiesa apasionado por la naturaleza huma. Es algo que aprendió cuando estudiaba Filología Árabe y Hebrea en la universidad de Salamanca, una decisión que aún hoy sigue sin saber por qué la tomó, pero que le permitió volver a la ciudad en la que nació, aunque se considera placentino y su familia reside en Plasencia.

En una clase con 30 alumnos, «aprendí cuánto me interesa la naturaleza humana y cómo ciertos matices de las relaciones alteran tanto». De hecho, aunque trabaja como periodista en El País, asegura: «si mañana me propusieran irme al otro extremo del mundo y permanecer un tiempo cohabitando, también diría que sí. Me iría a cualquier parte donde pudiera entender un poco más cómo somos».

En su caso, estudió en el colegio Madre Matilde y el IES Gabriel y Galán para marchar después a Salamanca. Ha sido lector profesional, ha hecho correcciones e informes para editoriales, ha trabajado en una librería y vivido en Marruecos, Roma, Barcelona, Túnez y El Cairo. Cuando se hartó de trabajar en lugares en los que «sobrevivía», se lanzó a su otra profesión, el periodismo, que quiere compaginar con la Literatura porque «una vez que has nutrido tu mirada con las herramientas del periodismo, una vez que eres periodista, nunca dejas de serlo».

En ambos casos cuenta historias, como las que leía cuando de pequeño trataba de acumular horas de lectura para canjearlas por horas de televisión, una norma que le impuso su madre. Al final «olvidé el motivo por el que leía y terminé leyendo».