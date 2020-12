«Necesito ayuda y me la han quitado»

Félix Fernández Barrio tiene 80 años recién cumplidos y una enfermedad neuromuscular que le ha debilitado tanto las piernas que ha pasado de utilizar muletas a moverse en una silla con ruedas. Vive solo desde que su mujer murió hace quince años y es, desde hace seis, usuario del servicio de ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento de Plasencia. Hasta el pasado 30 de noviembre.

Porque Félix es una de las personas que no recibe la ayuda desde el martes, día 1, al no haber podido contratar todavía el ayuntamiento a las 48 personas que debían sustituir a los 48 auxiliares que terminaron su contrato el día 30.

Según ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Flor Conejero, quedan 6 auxiliares para atender a unas 400 personas, por lo que se ha priorizado la atención y ha asegurado que «los más vulnerables están siendo atendidos».

Félix defiende que él debía estar entre ellos porque no puede valerse por sí mismo: «Yo no puedo ya ni con una cazuela». De hecho, para ir al baño, se desplaza con la silla de ruedas hasta la puerta y, como no entra por el hueco, tiene una silla en la que se apoya y arrastra hasta que llega al inodoro o al lavabo. Para entrar en la ducha le tienen que ayudar.

«He solicitado que me den la invalidez y la ayuda a la dependencia, pero no me han contestado. Aquí no ha venido nadie a verme, ni asistentes sociales ni nadie, es una vergüenza», se queja.

Afirma que su situación ha empeorado con el covid, que ha estado meses sin salir a la calle y hasta febrero no tiene cita con el especialista para que valore su estado. De momento, señala que le cuesta «mover el brazo izquierdo y me he caído ya varias veces, menos mal que los vecinos están pendientes de mí.

Situación actual

Precisamente, desde el martes, son sus vecinos e hijos los que le están ayudando. «El chico que tenía era estupendo, limpiaba, fregaba, hacía la cama, lo que le daba tiempo en una hora y media. Ahora suben mis vecinos. Mi hijo mayor trabaja todo el día y viene a última hora a atenderme hasta que me meto en la cama». Tiene un orinal para no tener que levantarse al baño en toda la noche. Además, otra hija que vive fuera de Plasencia «viene los fines de semana».

Por todo, subraya: «Yo necesito el servicio y como yo hay varias personas más igual. No se nos puede tener así. No están ayudando a los que nos tienen que ayudar».