Que nunca se pierda el folclore

Si hay detalles históricos que permanecen en la memoria y que nunca se olvidan, es gracias a las tradiciones y costumbres, sobre todo en Extremadura, que se mantienen hoy en día por la incansable aportación y colaboración de numerosas personas que lo hacen posible. Un ejemplo claro de ello es el folclore tradicional extremeño. Y en Plasencia no podía ser mejor, gracias a la Asociación de Amigos del Folclore Extremeño ‘Chispa’ que, por primera vez en tres décadas, no podrá mostrar su aportación a la tradición. O al menos no como les gustaría.

Porque si es cierto que mañana se subirán al escenario del Festival ‘Plasencia Suena’, junto a EnVerea y The Red Folkey & Co, este año no han podido realizar su festival de folclore ‘Memorial Máximo Berrocoso ‘Chispa’.

Por eso, y con mucho esfuerzo, aceptaron la propuesta del ayuntamiento para participar en ‘Plasencia Suena’. «Hacemos el esfuerzo por ser el día previo al Día de Extremadura, por poner en valor nuestra cultura, tradición y folclore y también para dar un poco de vida a la ciudad, que este año ha estado muy apagada y falta de actividades culturales, señala Inmaculada Rodríguez, presidenta de la Asociación de Amigos del Folclore Extremeño ‘Chispa’. Solo actuará la rondalla, es decir, solo la parte musical, con lo que no se podrá ver la vistosidad y coreografías del grupo de baile.

«Con el esfuerzo de todos, subiremos al escenario 15 personas para interpretar las piezas Aceituneras, Alivé, Fandango de Aldeanueva, Fandanguillo de Gredos, El gacho, Jota de El uno, Lavanderas de Cáceres, Los toritos, Padre Nuestro y Plasencia. Disfrutaremos ese día y animamos a la gente a que venga a disfrutar con nosotros, siempre respetando las normas de seguridad e higiene», asevera la presidenta. El aforo estará limitado a unas 200 personas, que deberán permanecer sentadas.

Planes trastocados

Y es que la pandemia y la crisis sanitaria por el covid-19 han trastocado los planes de la mayoría, por no decir todos, los grupos, bandas y artistas en general de la ciudad. «Desde que se decretó el Estado de Alarma y se impuso el confinamiento, hasta el día de hoy, no nos hemos reunido para ensayar, porque, además de estar preocupados por la situación actual y por todo lo que se está viviendo, también tenemos una responsabilidad para proteger a nuestros componentes y muchos de ellos son personas de riesgo, con lo que tomamos esa decisión, dolorosa y muy difícil, pero apoyada por todos y cada uno de los miembros que componen la asociación», explica Inmaculada.

En cuanto a la celebración de su festival de folclore, que todos los años llena de tradición y cultura las calles y rincones de Plasencia en los primeros días de agosto, este año sería el 20 aniversario. «Lo teníamos todo preparado, con muchas sorpresas y situaciones especiales, pero lo guardaremos para cuando todo esto pase y podamos celebrarlo con todos y como se merece», subraya Inmaculada Rodríguez.

Entre esas novedades, una de las que se puede contar es la organización de la jornada de folclore ‘MayoMayorga’, «con grupos de toda Extremadura, entre seis y ocho, para ir rondando por todo Plasencia y unificarnos en la plaza», comenta la presidenta, quien también se mostró segura de que este tiempo les vendrá bien para seguir preparando estos eventos, completarlos y mejorarlos.

Un aniversario diferente

Pero también, la asociación cumple en este 2020 el 30 aniversario de su fundación. Un año que sería para recordar y disfrutar al máximo, se ha convertido en un año para olvidar, pero que seguro celebrar esta efeméride en cuanto puedan. «Iba a ser un año especial, como no podía ser de otra manera, ya que íbamos a grabar nuestro segundo disco (el primero es ‘Canchal, cerezo y encina’), junto a una demostración de todo lo aprendido y andado durante estos 30 años. Además, tenemos la intención de poder hacer una exposición para mostrar más sobre nuestra historia y dar a conocer todos los lugares a los que hemos acudido y llevado el nombre de Plasencia», sentencia Inmaculada.