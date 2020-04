Pañuelos morados en Plasencia contra la violencia de género

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me parece bien, mientras no les de por hacer manifestaciones en momentos que no deben hacerse, pero claro, eso si les parece bien. El día 8 podían haber realizado este mismo acto. Ahora? ahora estamos desgraciadamente con la cabeza puesta en la pandemia.