Peligra el relevo de 83 empleos en el ayuntamiento

El próximo 30 de noviembre, terminarán el contrato las 83 personas que comenzaron a trabajar a finales del año pasado en el Ayuntamiento de Plasencia con cargo al Plan de Empleo de Experiencia de la Junta de Extremadura. Unidas Podemos denunció ayer que su relevo peligra porque la Junta todavía no ha publicado la resolución final de la convocatoria de este año, con lo que las bases no se pueden publicar y, por tanto, no se puede iniciar la selección de los aspirantes, las pruebas y la firma de contratos.

Esto significa que a finales de mes dejarán de trabajar 48 auxiliares de ayuda a domicilio, 5 operarios de servicios múltiples, 2 auxiliares de turismo, 3 operarios de instalaciones deportivas, otros 3 de brigada verde y otros 22 trabajadores eventuales destinados a servicios municipales.

El ayuntamiento ha confirmado este retraso por parte de la Junta, pero no ha señalado si podrá solventar la falta de relevo, sobre todo en el caso de la ayuda a domicilio. Mientras, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, ha subrayado que «las políticas de empleo deben ser una prioridad», más aún con la situación de aumento del paro (en 69 personas en septiembre) por el covid.