Personal del sociosanitario avisa de su «abandono» y deficiencias

Un aspecto más del abandono sanitario de Plasencia. Lo peor es que todo seguirá igual. El Socio-Sanitario hundiéndose y el Virgen del Puerto en caida libre con esperas insostenibles. El Norte no es Extremadura para nuestros políticos. No se ha manifestado ninguna intención de cambiar nad ni ha habido ninguna disculpa por no haber hecho nada en 4 años salvo el empecinamiento en hundirnos más