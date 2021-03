Piden más control policial en la zona norte de Plasencia al subir los positivos

Pizarro,no seas demagogo, sabes lo que pasa en el centro, plaza de San Estaban, calle de los viños etc. Saca a pasear a la policía y cierra locales de amigotes que no cimplen normas. La población en general cumplimos, pero esos locales no. Investiga a turistas de fuera alojados en hoteles y casas rurales. Es imposible que esten por trabajo con sus hijos. Obliga a labores sociales en el hospital y déjate de multas que nadie paga. Y obliga a que anden y no tanto coche. La gasolina está muy cara, y nos cuesta mucho a los placentinos.