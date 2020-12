Piden la retirada de guías turísticas por "trato sexista y vejatorio hacia la mujer"

Vaya por delante que ni por asomo vejaria yo a nadie mujeres incluidas. Pero es que esto ya es el colmo de los colmos! en mi mundo tod@s hacemos de todo... va a llegar el punto en el que estas Señoras y Señoritas pretendan decirnos hasta como hacer pis, pero es que nadie se da cuenta de tanta idiotez como pretenden hacernos ver es ya hasta inquisitorio? si, inquisitorio! yo dudo ya de las buenas intenciones de grupos como QueFem y otros, en el caso del prinero es un gran negocio e incluso ya mas de una que salio de estos grupos decian que son sectarios, pero que nos ocurre? yo no digo que no haya qur hacer cambios en la sociedad no, yo lo que digo es por que protestamos por cualquier cosa que no tenga la mas minima impotancia, en este caso se protesta sin razon alguna, que me digan a mi donde esta la vejacion ahi, vamos por favor... es que nos estamos volviendo loc@s o que! mas valdria quebse interesaran mas por esas mujeres que quedan desprotegidas despues de un maltrato y cosas asi y etc, esa si seria una buena ayuda al feminismo. Lo siento pero no puedo estar de acuerdo con locuras como esta!