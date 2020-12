Pillado en la A-66 cuando llevaba cocaína de Plasencia a Cáceres

En primer lugar felicitar a la Policia Nacional por su trabajo y en este caso en particular por su logro, ahora, a ver como se porta el juez y no echa por tierra todo el trabajo que la Policia ha realizado en esta actuación. En segundo lugar "san lázaro", cobijo de ... Llevamos decadas sabiendo de lo que viven la inmensa mayoría de esta gente ¿por qué no se les pasa la apisonadora de una puñetera vez?. están acabando con nuestra juventud, y si eres mujer date además por...porque si no cedes al chantage tendras dificultades en que te den tu dosis. Hay que barrer este barrio del mapa placentino y reconstruirlo de nuevo con gente honrada, trabajdora, que aporte al Pais, de los que se levantan temprano para ir al trabajo, de los que se preocupan y ocupan por la educación de sus hijos.