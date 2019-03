Pizarro espera que no perjudique a la plantilla el cierre de Valcorchero

Curioso lo del Alcalde de Plasencia; no conoce el,proyecto y ya lo,está criticando . Conocía el de su partido que nunca lo desarrollo. Este Alcalde que en sus ocho años de gobierno ha sido incapaz de traer algo que haga Ciudad. Tan limitado ha sido que nomha sido,capaz de traer nada.Tampoco inversiones. Que me dicen de los accesos Norte y Sur a Plasencia desde la A-66. Y nos quiere engañar con la rotonda de intercesión de ronda norte con Avda.Salamnca. No este no les el,acceso que comentó es desde la A-66 que no tiene ahora ni señalización y nunca se ha preguntado el,Alcalde por qué ?Que ha hecho? Que ha impulsado? Cuando lo,ha reivindicado?Pues siempre lo mismo,con todo. Es decir Plasencia para atrás .