Pizarro: "Estamos convencidos de que esto se archivará"

Que usted sea alcalde no le hace menos culpable ante la justicia y todo el mundo tiene derecho a denunciar si considera q tiene razón, para eso está la justicia, sea usted alcalde o no. También fue un concejal del pp quien denunció a Elia y demás concejales? Y por eso no tuvo menos razón. Que fuera un concejal del psoe no le quita razón. O quiere usted hacérselo ver a la justicia a ver si así tiene menos razón. Ese es un juego muy sucio que no debería de importar para este proceso. No es usted más que nadie