Pizarro: "Nadie ha dado la cara para ver qué ha pasado con el vertido"

Casi veinte días después del vertido al río Jerte ocurrido al romperse un colector de la depuradora de Plasencia debido a una voladura en las obras de la depuradora, el alcalde, Fernando Pizarro, ha recordado que se trata de una obra financiada por el Ministerio de Transición Ecológica y bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ejecutada por empresa Acciona y «aquí nadie ha dado la cara todavía para ver qué ha pasado».

A preguntas de la oposición en el pleno, el concejal de Medio Ambiente, Sergio López, señaló ayer que fue el ayuntamiento quien, a través de la Policía Local, informó al Seprona de la Guardia Civil para que abriera una investigación y que sigue a la espera de los informes, tanto de la Guardia Civil, como de la Confederación del Tajo, sobre las consecuencias del vertido.

De esta, afirma que lo único que ha asegurado al ayuntamiento es que se trata de «un vertido puntual, no un desastre ecológico, como ha dicho un medio nacional y una asociación ecologista que ha sido la única que no me ha llamado para preguntar».

Pizarro ha subrayado que él y el concejal se enteraron por terceras personas de lo ocurrido y el edil no informó antes porque «estaba esperando a tener toda la información. Si no tengo datos, no los puedo dar».

Como todavía el ayuntamiento no tiene las conclusiones sobre la gravedad o no del vertido, el alcalde ha desvelado que su partido ha pedido la comparecencia en el Congreso tanto de la ministra como del presidente de la CHT y ha instado a los grupos de la oposición a hacer lo propio porque «quienes tienen que informarnos a todos son ellos».

Pizarro ha cerrado el pleno dando la enhorabuena a la nueva directora del centro sociosanitario y pidiendo al PSOE que pida disculpas por sus críticas hacia él cuando estaba investigado por presunta prevaricación, unas diligencias ya archivadas.