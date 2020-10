Pizarro: "No tenemos información directa sobre el covid en Plasencia"

El pasado sábado, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunció que Salud Pública mantiene la vigilancia sobre diez municipios en los que se podrían tomar medidas para controlar la pandemia a lo largo de los próximos días si la situación epidemiológica no mejora. Entre esos diez municipios nombró a Plasencia y esto ha causado “cierta inquietud” en el Ayuntamiento de Plasencia porque, según ha señalado este lunes el alcalde, Fernando Pizarro, “no tenemos información directa sobre la situación epidemiológica, a mí no me llama nadie”.

Pizarro ha matizado que su intención “no es que me llame el consejero, pero sería lo indicado que nos informaran para que también nosotros pudiéramos tomar medidas de prevención para sumar. Es muy difícil sin esos datos. Lo que sabemos es lo que leemos en los medios y sobre la situación del área de salud, no de Plasencia ciudad”.

Por eso, ha preguntado “en qué criterios sanitarios se basan para poner el ámbar y anunciar medidas, que por otro lado bienvenidas sean”. Porque considera que la ciudad no supera el número de 500 afectados por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado y, ante la posibilidad de que puedan llegar restricciones, ha pedido “que, al análisis sanitario que se haga, se sumen también criterios económicos para lograr un equilibrio y no castigar más a sectores que ya están muy dañados”.

PCR en el ferial

Hablando de medidas y de toma de decisiones, Pizarro se ha preguntado por qué Sanidad ha optado por hacer PCR en el pabellón-escuela de la Junta, junto al centro de salud de La Data, en vez de utilizar los pabellones del Berrocal como ha ofrecido el ayuntamiento. “Por qué yo no puedo ir al Berrocal y hacerme la PCR sin salir del coche y en Cáceres sí. Yo quiero eso y no que nos han montado un lío utilizando el pabellón-escuela, donde había clubes deportivos entrenando y es una zona donde sigue habiendo colas y donde la gente interactúa, mientras que en el ferial son todo ventajas. Esa sí sería una buena medida de prevención porque lo que han hecho es trasladar el problema unos metros”, zanja.