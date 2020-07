Pizarro reclama una solución a "lo más urgente" en el sociosanitario

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha subrayado que "los anuncios de grandes obras futuras no resuelven los problemas actuales del centro sociosanitario", por lo que ha reiterado la necesidad urgente de realizar mejoras y completar las plantillas de personal. "Es necesario que se ponga solución a lo más urgente, porque las obras anunciadas no cuentan con el presupuesto necesario y tardarán años en hacerse realidad. Mientras, las personas que viven y trabajan en el centro corren peligro”.

Así ha respondido al consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, que la semana pasada le afeó haber recurrido a la Inspección de Trabajo por la situación del centro. Pizarro ha recordado que “han sido muchas las ocasiones en las que le he trasladado personalmente mi preocupación por el la situación del centro sociosanitario de Plasencia, por lo que Vergeles no puede jugar ahora a hacerse el sorprendido”. Por eso considera “lamentable” que, confirmada esta situación de abandono por Trabajo, “al consejero le preocupe más que la Inspección corrobore públicamente el abandono del centro, que arreglar de manera inmediata las deficiencias”. También ha subrayado que estos problemas los “conoce perfectamente de boca de los trabajadores, de los familiares de los residentes y yo mismo se lo he trasladado en todas las reuniones que hemos mantenido".

Vergeles también señaló que hubiera sido “un detalle” que Pizarro avisara a la consejería de las conclusiones del informe de Trabajo antes de hacerlo público, a lo que el alcalde ha respondido que la lealtad del ayuntamiento con la Consejería de Sanidad “no es cuestionable” y ha recordado: "mi obligación, como representante de esta ciudad, es trabajar para que no sigan ocurriendo accidentes provocados por el estado de abandono del centro. Informar a la Inspección de Trabajo no es una injerencia, es una obligación. Ojalá hubiera dicho que todo está bien”.