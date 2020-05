Plasencia abrirá seis pistas deportivas desde el sábado 16

La fase 1 de la desescalada permite practicar deporte al aire libre y para un máximo de dos personas y en Plasencia, se podrá hacer desde el próximo sábado, día 16, en varias instalaciones municipales. Así, la concejala de Deportes, Isa Blanco, ha anunciado este miércoles que se pondrán a disposición de los placentinos un total de 6 pistas, en horario ininterrumpido de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Serán dos de pádel, una de tenis y un frontón, situados en la avenida de Portugal, frente a la ciudad deportiva y una de pádel más una multipista, en la avenida Federico García Lorca. Durante esta semana, personal de la concejalía terminará las tareas de mantenimiento para el arreglo de redes y puesta a punto general para que se puedan utilizar.

Lo que ya es posible hacer, según ha confirmado la edil, es reservar las pistas. Tendrá que hacerse por internet, a través de la página web municipal (www.plasencia.es). En esta página hay un enlace a ocio y entretenimiento, que lleva a instalaciones deportivas y alquiler de pistas. La de tenis es la número 5, la de frontón la 2, las de pádel se diferencian de las cubiertas con el término otras pistas y las de la García Lorca como pistas de Majuma.

Una novedad respecto a esta reserva es que el ayuntamiento ha decidido eliminar la tasa que se cobraba por su uso, con lo que serán “completamente gratuitas. Lo hemos decidido así dada la situación actual y esperamos a cambio el compromiso ciudadano de utilizarlas de manera correcta”.

Porque a priori no habrá un control exhaustivo del acceso y el cumplimiento de horarios de reserva, ya que “entendemos que es una manera de que el ciudadano se comprometa, pero si no se respetan, con volver a cerrarlas… entendemos que deben usarse de forma coherente, aunque personal de mantenimiento va a ir pasando por ellas”.

Además, la concejala recuerda que solo pueden utilizarlas un máximo de dos personas (también la multipista, aunque podría usarla un adulto con sus hijos) y pide que se acceda a estas instalaciones “con mascarilla. No es obligatorio, pero preferimos que a la hora de ir, cuando pueden cruzarse con otras personas, la lleven puesta y luego ya, cuando estén solos, se la quiten para practicar deporte”.

Ciudad deportiva

Lo que la concejalía no prevé abrir “hasta la siguiente fase” de la desescalada es la ciudad deportiva municipal porque, aunque cuenta con pistas al aire libre, “tenemos que cumplir un protocolo muy exigente de limpieza y desinfección y, hasta que no tengamos listas todas las medidas de seguridad, no se abrirá”.

No obstante, un total de 14 personas llevan trabajando desde marzo en tareas de mantenimiento y limpieza del gimnasio y también de los pabellones deportivos de la ciudad, piscina de invierno y de verano porque, en este caso, “confiamos en que, en algún momento del verano, podremos abrirla”.