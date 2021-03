Plasencia pide a los universitarios que minimicen sus interacciones y se hagan test si tienen síntomas

Minimizar las relaciones sociales los días previos a la Semana Santa y también cuando lleguen a la residencia familiar y, si tienen "sospecha o signo clínico" de covid, que se hagan un test.

Es la petición que ha lanzado esta mañana públicamente a los universitarios el concejal de Sanidad en el Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Astasio. El edil, que también es enfermero, ha recordado la necesidad de cumplir "todas las recomendaciones" para evitar contagios" y se ha dirigido sobre todo a los universitarios, sin olvidar a los extremeños que acudan a Plasencia para hacer turismo, porque "son los que mayores movimientos generan en las vacaciones de Semana Santa".

"Que limiten las interacciones sociales los días anteriores a su regreso y, cuando vengan, limiten al máximo el contacto con personas vulnerables y extremen la seguridad. Tienen que minimizar el número de contactos sociales", ha subrayado.

Todo con el objetivo de "intentar paliar la cuarta ola. Los sanitarios estamos suplicando porque no se produzca".

Pizarro, a la ciudadanía

Por otro lado, el alcalde, Fernando Pizarro, también ha mostrado este martes su preocupación por el aumento progresivo de casos y ha anunciado que "se convocará en breve el comité de expertos para establecer medidas".

Mientras, ha pedido a los placentinos "responsabilidad individual y que extremen las precauciones para no llegar a la temida cuarta ola". Ha subrayado la importancia de que "no se vuelva a dar la sangría" de muertes, pero también que "no nos podemos permitir que se cierren negocios nuevamente".